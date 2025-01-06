По данным издания, российский фронт под Курском выглядит очень шатким, и ВСУ, вместо того, чтобы просто удержаться, могут добиться успехов.

В частности, недавно Путин заявил, что до Рождества вернет себе земли России в Курской области. Однако новое наступление ВСУ в регионе выглядит как еще один психологический удар по его диктатуре.

Курская область вполне может стать началом конца для Путина в 2025 году, как это было для Гитлера в 1943-м, считает автор материала Хамиш де Бреттон-Гордон.

"Похоже, что украинские войска за последние несколько дней нанесли российским войскам в Курске настоящий удар, и вполне возможно, что российская 801-я бригада морской пехоты пострадала настолько сильно, что теперь ей придется отступить с Курского выступа. По оценкам Украины, ВС РФ потеряли сотни северокорейцев, отправленных для усиления бригады", - сказано в публикации.

Ситуация в Курской области

Напомним, в августе этого года ВСУ начали наступление в Курской области. По состоянию на конец лета воины контролировали 100 населенных пунктов в регионе.

На днях же стало известно, что Силы обороны атаковали россиян в Курской области сразу на нескольких направлениях.