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Курськ атакували понад 100 невідомих дронів: що відомо

Фото: наслідки атаки дронів 15 квітня на Курськ (t.me/kurskadm)
Автор: Наталія Кава

Невідомі дрони атакували російське місто Курськ у ніч на вівторок, 15 квітня. Росіяни заявили про вибухи, а також про пожежу у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Сьогодні вночі Курськ опинився під масштабною атакою безпілотників. Місцеві заявили, що у місті було чути понад 30 вибухів. 

Місцева влада заявила, що в результаті дронової атаки у місті пошкоджено житлові будинки. В одній з багатоповерхівок міста пошкоджено восьмий і дев'ятий поверхи, там була пожежа. А внаслідок атаки нібито загинула одна і постраждали 9 осіб.

 Фото: наслідки атаки дронів 15 квітня на Курськ (t.me/kurskadm)

"На жаль, загинула 85-річна жінка... Також постраждали дев'ять осіб, вони отримали осколкові поранення, черепно-мозкові травми, опіки", - заявила влада Курська.

Пошкодження також зафіксовані у приватному секторі.

Російське Міноборони заявило, що в ніч на 15 квітня знищили 115 дронів. 109 з них збили над Курською областю, ще три - над Воронезькою, і по одному над Московською, Брянською та Орловською.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що під час атаки дронів на Курську область безпосередньо в Курську було уражено склад боєприпасів російської армії.

"В Курську невідомі дрони влучили в склад боєприпасів росіян", - написав він.

 

Атаки дронів на Москву

Окрім цього територію Російської Федерації у ніч на четвер, 4 квітня, атакували невідомі безпілотники. Російська ППО працювала в одинадцяти регіонах.

Місяць тому дрони атакували Москву і Московську область. За словами очевидців, тоді у російській столиці та кількох населених пунктах Підмосков'я прогриміли вибухи.

До того у Росії скаржилися на найбільшу атаку дронів з моменту війни. Зокрема, під основним ударом була Москва та Підмосков'я.

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