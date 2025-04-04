У РФ поскаржились на масштабну атаку дронів, ППО працювала в 11 регіонах
Територію Російської Федерації у ніч на четвер, 4 квітня, атакували невідомі безпілотники. Російська ППО працювала в одинадцяти регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське Міноборони.
Як заявило російське відомство, з 21:00 (за московським часом) 3 квітня до 05:00 (за московським часом) 4 квітня їх засоби ППО перехопили та знищили 107 безпілотних літальних апаратів літакового типу
Де збивали дрони:
- 34 - над територією Курської області;
- 30 - над територією Орловської області;
- 18 - над територією Липецької області;
- сім - над територією Калузької області;
- чотири - над територією Ростовської області;
- чотири - над акваторією Азовського моря;
- три дрони - над територією Тамбовської області;
- три дрони - над територією Московського регіону;
- два дрони - над територією Брянської області;
- один дрон - над територією Воронезької області;
- один дрон - над територією Тульської області.
Цікаво і те, що мер Москви Сергій Собянін заявив про те, що один з невідомих дронів намагався атакувати російську столицю, однак його нібито було збито. Зі слів очевидців, звук вибуху було чути в Філімонковському районі, Вороновському і Первомайському поселеннях Нової Москви.
Атаки дронів на Москву
Нагадаємо, дрони атакували Москву і Московську область в ніч на 14 березня. За словами очевидців, тоді у російській столиці та кількох населених пунктах Підмосков'я прогриміли вибухи.
Цікаво і те, що 11 березня у Росії скаржилися на найбільшу атаку дронів з моменту війни. Зокрема, під основним ударом була Москва та Підмосков'я.
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