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У РФ поскаржились на масштабну атаку дронів, ППО працювала в 11 регіонах

П'ятниця 04 квітня 2025 09:25
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У РФ поскаржились на масштабну атаку дронів, ППО працювала в 11 регіонах Ілюстративне фото: у РФ поскаржились на масштабну атаку дронів 4 квітня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Територію Російської Федерації у ніч на четвер, 4 квітня, атакували невідомі безпілотники. Російська ППО працювала в одинадцяти регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське Міноборони.

Як заявило російське відомство, з 21:00 (за московським часом) 3 квітня до 05:00 (за московським часом) 4 квітня їх засоби ППО перехопили та знищили 107 безпілотних літальних апаратів літакового типу

Де збивали дрони:

  • 34 - над територією Курської області;
  • 30 - над територією Орловської області;
  • 18 - над територією Липецької області;
  • сім - над територією Калузької області;
  • чотири - над територією Ростовської області;
  • чотири - над акваторією Азовського моря;
  • три дрони - над територією Тамбовської області;
  • три дрони - над територією Московського регіону;
  • два дрони - над територією Брянської області;
  • один дрон - над територією Воронезької області;
  • один дрон - над територією Тульської області.

Цікаво і те, що мер Москви Сергій Собянін заявив про те, що один з невідомих дронів намагався атакувати російську столицю, однак його нібито було збито. Зі слів очевидців, звук вибуху було чути в Філімонковському районі, Вороновському і Первомайському поселеннях Нової Москви.

Атаки дронів на Москву

Нагадаємо, дрони атакували Москву і Московську область в ніч на 14 березня. За словами очевидців, тоді у російській столиці та кількох населених пунктах Підмосков'я прогриміли вибухи.

Цікаво і те, що 11 березня у Росії скаржилися на найбільшу атаку дронів з моменту війни. Зокрема, під основним ударом була Москва та Підмосков'я.

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