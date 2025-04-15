Курск атаковали более 100 неизвестных дронов: что известно

Сегодня ночью Курск оказался под масштабной атакой беспилотников. Местные заявили, что в городе было слышно более 30 взрывов.

Местные власти заявили, что в результате дроновой атаки в городе повреждены жилые дома. В одной из многоэтажек города повреждены восьмой и девятый этажи, там был пожар. А в результате атаки якобы погиб один и пострадали 9 человек.

Фото: последствия атаки дронов 15 апреля на Курск (t.me/kurskadm)

"К сожалению, погибла 85-летняя женщина... Также пострадали девять человек, они получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги", - заявили власти Курска.

Повреждения также зафиксированы в частном секторе.

Российское Минобороны заявило, что в ночь на 15 апреля уничтожили 115 дронов. 109 из них сбили над Курской областью, еще три - над Воронежской, и по одному над Московской, Брянской и Орловской.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что во время атаки дронов на Курскую область непосредственно в Курске был поражен склад боеприпасов российской армии.

"В Курске неизвестные дроны попали в склад боеприпасов россиян", - написал он.