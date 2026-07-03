На Курщине подорвали автомобиль местных чиновников (фото)
В городе Рыльск, что в Курской области РФ, на мине подорвалась машина с сотрудниками местной администрации. Россияне утверждают, что это "была спланированная операция".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора Курщины Александра Хинштейна.
"День начался с плохих новостей. Сегодня утром на мине в центре Рыльска подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского района", - сетует Хинштейн.
Он утверждает, что взрывное устройство сработало дистанционно. Среди пострадавших - глава района Владимир Ковальчук. У него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног.
За рулем в момент взрыва был директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У этого чиновника ранение живота, а также обломками повреждено бедро.
Губернатор показал мины, которые сработали дистанционно (Фото: telegram.org/@Hinshtein)
По словам Хинштейна, еще два человека - начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС - стояли на крыльце здания, когда произошел подрыв.
"От взрывной волны получили акубаротравму и слепые осколочные ранения рук и ног. Везем их также в Рыльскую больницу", - добавил губернатор.
Как отметил Хинштейн, в настоящее время на месте взрыва работают саперы. Кого подозревают в подрыве чиновников - он не сообщил.
Губернатор показал мины, которые сработали дистанционно (Фото: telegram.org/@Hinshtein)
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