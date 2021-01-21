Курс доллар перешел к снижению на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 21 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейку до 28,24 гривен за доллар, курс в покупке до 28,22 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 34,22 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,2200 - 28,2400 грн/доллар, евро 34,2026- 34,22240 грн/евро, российский рубль 0,3843 - 0,3847.

Отметим, 20 января торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2550 - 28,2750 грн/доллар, евро 34,1292 - 34,1533 грн/евро, российский рубль 0,3840 - 0,3844 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,15 гривен за доллар. Курс снизился на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 21 января установлен на таком уровне: 28,1544 гривен за 1 доллар (-0,0382 грн). При этом курс доллара на 20 января составляет: 28,1926 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после резкого роста накануне.

Прогноз

Данные опроса НБУ свидетельствуют, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса в 2021 году на уровне 29,68 грн/доллар.