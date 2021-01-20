Курс доллара возобновил рост на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 11 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 20 января 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 11 копеек до 28,27 гривен за доллар, курс в покупке до 28,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 34,15 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2550 - 28,2750 грн/доллар, евро 34,1292 - 34,1533 грн/евро, российский рубль 0,3840 - 0,3844 грн/рубль.

Отметим, 19 января торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1400 - 28,1600 грн/доллар, евро 34,1169 - 34,1411 грн/евро, российский рубль 0,3809 - 0,3813 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,20 гривен за доллар. Курс вырос на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 21 января установлен на таком уровне: 28,2035 гривен за 1 доллар (+0,0491 грн). При этом курс доллара на 20 января составляет: 28,1544 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снова вырос после снижения накануне.