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Курс доллара снизился после резкого роста

Вторник 19 января 2021 16:27
Курс доллара снизился после резкого роста
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар подешевел на 4 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,15 гривен за доллар. Курс снизился на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 20 января установлен на таком уровне: 28,1544 гривен за 1 доллар (-0,0382 грн). При этом курс доллара на 19 января составляет: 28,1926 гривен за 1 доллар.

Курс доллара снизился после резкого роста

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снизился после резкого роста накануне.

Курс доллара снизился после резкого роста

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 19 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 28,24 гривен за доллар, курс в покупке до 28,22 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 34,19 гривен за евро.

Прогноз

Напомним, данные опроса НБУ свидетельствуют, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса в 2021 году на уровне 29,68 грн/доллар.

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