Курс долара перейшов до зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 21 січня 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 28,24 гривень за долар, курс купівлі до 28,22 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 34,22 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,2200 - 28,2400 грн/долар, євро 34,2026 - 34,22240 грн/євро, російський рубль 0,3843 - 0,3847.

Відзначимо, 20 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,2550 - 28,2750 грн/долар, євро 34,1292 - 34,1533 грн/євро, російський рубль 0,3840 - 0,3844 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 21 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,15 гривень за долар. Курс знизився на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 21 січня встановлено на такому рівні: 28,1544 гривень за 1 долар (-0,0382 грн). При цьому курс долара на 20 січня становить: 28,1926 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після різкого зростання напередодні.

Прогноз

Дані опитування НБУ свідчать, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу в 2021 році на рівні 29,68 грн/долар.