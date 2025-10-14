ua en ru
Головна » Бізнес » Фінанси

Курс зріс до максимуму за два місяці: аналітики прогнозують 42 грн/долар до кінця року

Україна, Вівторок 14 жовтня 2025 08:10
Курс зріс до максимуму за два місяці: аналітики прогнозують 42 грн/долар до кінця року Фото: Курс долара може зрости до 42 гривень до кінця року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

НБУ минулого тижня підняв курс до 41,6 грн/долар. Експерти очікують, що курс перевищить 42 грн/долар до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU.

Долар подорожчав, євро подешевшав

Як зазначається в огляді, Нацбанк продовжив поступово послаблювати гривню, розширюючи діапазон можливих коливань курсу.

Минулого тижня офіційний курс долара зріс на 1% і досяг 41,6 грн/долар. Це найвищий рівень за останні два місяці. Востаннє долар коштував дорожче на початку серпня.

Водночас гривня зміцнилася щодо євро більш ніж на 0,5% - до 48,1 грн/євро.

Інтервенції НБУ зросли більш ніж удвічі

Обсяг валютних інтервенцій Нацбанку минулого тижня збільшився більш ніж удвічі - до 734 млн доларів. За даними ICU, основні продажі відбувалися у четвер та п’ятницю, коли регулятор дозволив долару суттєво подорожчати.

При цьому у вівторок і середу дефіцит валюти був незначним і не перевищував 100 млн доларів, а в понеділок навіть спостерігався профіцит пропозиції. Однак наприкінці тижня попит на валюту з боку бізнесу знову зріс.

Прогноз: курс може перевищити 42 грн/долар до кінця року

За оцінкою ICU, НБУ, ймовірно, зіткнувся з підвищеним попитом на валюту з боку державних установ і змушений був активніше продавати долари з резервів.

Водночас регулятор скористався ситуацією, щоб додатково послабити гривню до рівня, який востаннє спостерігався понад два місяці тому.

"Ми очікуємо, що НБУ може знову укріпити курс, щоб потім поступово ослаблювати його, і такими коливаннями рухатись до понад 42 грн/долар наприкінці року", - зазначили аналітики.

Бюджетний курс

Нагадаємо, минулого тижня курс долара зріс з 41,22 до 41,60 гривень, курс євро впав з 48,38 до 48,10 гривень.

До держбюджету на 2025 рік закладено середній курс на рівні 45 грн/долар і 45,6 на грудень.

Уряд суттєво покращив прогноз курсу долара при підготовці проєкту бюджету на 2026 рік. Тепер середній курс у 2025 році очікується на рівні 42,4 грн/долар.

