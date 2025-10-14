Курс вырос до максимума за два месяца: аналитики прогнозируют 42 грн/доллар к концу года

НБУ на прошлой неделе поднял курс до 41,6 грн/доллар. Эксперты ожидают, что курс превысит 42 грн/доллар до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на недельный обзор инвесткомпании ICU .

Доллар подорожал, евро подешевел

Как отмечается в обзоре, Нацбанк продолжил постепенно ослаблять гривну, расширяя диапазон возможных колебаний курса.

На прошлой неделе официальный курс доллара вырос на 1% и достиг 41,6 грн/доллар. Это самый высокий уровень за последние два месяца. Последний раз доллар стоил дороже в начале августа.

В то же время гривна укрепилась по отношению к евро более чем на 0,5% - до 48,1 грн/евро.

Интервенции НБУ выросли более чем вдвое

Объем валютных интервенций Нацбанка на прошлой неделе увеличился более чем вдвое - до 734 млн долларов. По данным ICU, основные продажи происходили в четверг и пятницу, когда регулятор позволил доллару существенно подорожать.

При этом во вторник и среду дефицит валюты был незначительным и не превышал 100 млн долларов, а в понедельник даже наблюдался профицит предложения. Однако в конце недели спрос на валюту со стороны бизнеса снова вырос.

Прогноз: курс может превысить 42 грн/доллар до конца года

По оценке ICU, НБУ, вероятно, столкнулся с повышенным спросом на валюту со стороны государственных учреждений и вынужден был активнее продавать доллары из резервов.

В то же время регулятор воспользовался ситуацией, чтобы дополнительно ослабить гривну до уровня, который в последний раз наблюдался более двух месяцев назад.

"Мы ожидаем, что НБУ может снова укрепить курс, чтобы потом постепенно ослаблять его, и такими колебаниями двигаться к более 42 грн/доллар в конце года", - отметили аналитики.