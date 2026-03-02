ua en ru
Курс валют змінився: обмінники та банки оновили цінники на долар та євро

Україна, Понеділок 02 березня 2026 09:45
Фото: обмінники та банки оновили курс валют (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська

Станом на ранок понеділка, 2 березня, на валютному ринку спостерігається різноспрямована динаміка: долар в обмінниках трохи здорожчав, тоді як банки навпаки - дещо знизили цінники.

Скільки коштує валюта сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: НБУ дав курс валют на 2 березня: скільки коштують долар та євро офіційно

Головне:

  • Обмінники: Долар додав +3 копійки, курс купівлі становить 43,23 грн.
  • Банки: Валюта навпаки здешевшала - середній курс долара впав на 8 копійок (до 43,40 грн).
  • Євро: Стабільний в обмінниках (51,30 грн), але в банках курс продажу знизився на 10 копійок.
  • Банківські лідери: Найдешевший долар у касах - у ПриватБанку (43,30 грн), найдорожчий безготівковий - в Ощадбанку (43,50 грн).

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 2 березня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 43,23 гривні при купівлі. Це на три копійки більше за курс станом на п'ятницю, 27 лютого. Здати валюту сьогодні можна за середнім курсом в 43,12 (+2 коп).

Щодо курс євро, валюта станом на ранок тримається на рівні п'ятниці. Купити євро сьогодні можна за середнім курсом в 51,30 гривню, а здати по 51,10 гривні.

Фото: курс валют на 2 березня (інфографіка РБК-Україна)

Фото: курс валют на 2 березня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

У банках курс валют дещо знизився у порівнянні з даними на 27 лютого. Середній курс долара в банках для купівлі становить 43,40 (-8 коп) гривні, а здати валюту можна по 42,95 (-5 коп) гривні. Євро сьогодні коштує 51,37 (без змін) гривню при купівлі та 50,70 (-10 коп) гривень - курс для здачі валюти.

Зокрема, у ПриватБанку долар сьогодні можна купити по 43,30 гривні в касах та 43,48 гривень - для карток. Євро ж в касах "Привату" коштує 51,30 гривню, а за безнал - 51,28 гривню.

Ощадбанк продає долар в касах по 43,40 гривні, а для безналу - 43,50 гривень. Євро в касах "Ощаду" можна купити по 51,35 гривні, а безнал - 51,45 гривню.

Monobank тримає курс долара на рівні 43,47 гривень, а євро - по 51,27 гривні.

Читайте також:

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

