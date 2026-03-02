ua en ru
Пн, 02 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Курс валют изменился: обменники и банки обновили ценники на доллар и евро

Украина, Понедельник 02 марта 2026 09:45
UA EN RU
Курс валют изменился: обменники и банки обновили ценники на доллар и евро Фото: обменники и банки обновили курс валют (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

По состоянию на утро понедельника, 2 марта, на валютном рынке наблюдается разнонаправленная динамика: доллар в обменниках немного подорожал, тогда как банки наоборот - несколько снизили ценники.

Сколько стоит валюта сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: НБУ дал курс валют на 2 марта: сколько стоят доллар и евро официально

Главное:

  • Обменники: Доллар прибавил +3 копейки, курс покупки составляет 43,23 грн.
  • Банки: Валюта наоборот подешевела - средний курс доллара упал на 8 копеек (до 43,40 грн).
  • Евро: Стабилен в обменниках (51,30 грн), но в банках курс продажи снизился на 10 копеек.
  • Банковские лидеры: Самый дешевый доллар в кассах - у ПриватБанка (43,30 грн), самый дорогой безналичный - у Ощадбанка (43,50 грн).

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 2 марта портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 43,23 гривны при покупке. Это на три копейки больше курса по состоянию на пятницу, 27 февраля. Сдать валюту сегодня можно по среднему курсу в 43,12 (+2 коп).

Относительно курс евро, валюта по состоянию на утро держится на уровне пятницы. Купить евро сегодня можно по среднему курсу в 51,30 гривну, а сдать по 51,10 гривны.

Курс валют в банках

В банках курс валют несколько снизился по сравнению с данными на 27 февраля. Средний курс доллара в банках для покупки составляет 43,40 (-8 коп) гривны, а сдать валюту можно по 42,95 (-5 коп) гривны. Евро сегодня стоит 51,37 (без изменений) гривну при покупке и 50,70 (-10 коп) гривен - курс для сдачи валюты.

В частности, в ПриватБанке доллар сегодня можно купить по 43,30 гривны в кассах и 43,48 гривен - для карточек. Евро же в кассах "Привата" стоит 51,30 гривну, а за безнал - 51,28 гривну.

Ощадбанк продает доллар в кассах по 43,40 гривны, а для безнала - 43,50 гривен. Евро в кассах "Ощада" можно купить по 51,35 гривны, а безнал - 51,45 гривну.

Monobank держит курс доллара на уровне 43,47 гривен, а евро - по 51,27 гривны.

Читайте также:

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финансы Курс доллара Курс евро
Новости
Трамп призвал войска Ирана сложить оружие
Трамп призвал войска Ирана сложить оружие
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой