Нові орієнтири? Чого чекати від курсу долара та євро на початку березня - прогноз від банкіра

У першу декаду березня валютний ринок України поступово звикатиме до нових рівнів: долар триматиметься поблизу 43 грн, а євро - понад 51 грн. Завдяки режиму "керованої гнучкості" від НБУ та початку податкового сезону, ринок увійде у фазу контрольованої рівноваги без різких курсових стрибків.

Що чекати від курсу валют у перший тиждень весни у коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий.

Головне:

Валютні коридори: У період з 2 по 8 березня долар перебуватиме в межах 42,5-43,5 грн, а євро - 50-52 грн.

У період з 2 по 8 березня долар перебуватиме в межах 42,5-43,5 грн, а євро - 50-52 грн. Чинники стабільності: Початок сезону податкових виплат змушує бізнес активніше продавати валютний виторг, що вирівнює попит.

Початок сезону податкових виплат змушує бізнес активніше продавати валютний виторг, що вирівнює попит. Зниження волатильності: Очікується, що курсові зміни будуть різноспрямованими, але без значних амплітуд. Ажіотажного попиту, який міг би підштовхнути ціни вгору, наразі не спостерігається.

Очікується, що курсові зміни будуть різноспрямованими, але без значних амплітуд. Ажіотажного попиту, який міг би підштовхнути ціни вгору, наразі не спостерігається. Крок змін та спреди: Щоденні коливання курсу складуть від 0,05 до 0,3 грн. Різниця між купівлею та продажем у касах та обмінниках становитиме до 0,6-1 грн за долар та до 1-1,3 грн за євро.

Щоденні коливання курсу складуть від 0,05 до 0,3 грн. Різниця між купівлею та продажем у касах та обмінниках становитиме до 0,6-1 грн за долар та до 1-1,3 грн за євро. Загальний фон: Макроекономічна ситуація залишається стримано позитивною. Найскладніший період зими позаду, що сприяє відновленню ділової активності та помірній інфляції.

Фактори стабільності на початку березня

Як зазначає Лєсовий, перша декада березня характеризуватиметься зниженням волатильності та входом ринку у фазу відносного балансу. Цьому сприяють кілька ключових чинників:

Сезон податкових платежів: Бізнесу необхідно сплачувати податки, що стимулює продаж валютного виторгу та природно вирівнює співвідношення між продавцями та покупцями.

Міжнародні резерви: Їхній обсяг дозволяє НБУ здійснювати точкові інтервенції для стабілізації ситуації.

Макроекономічне тло: Завершення найскладнішого зимового періоду створює умови для відновлення ділової активності, а очікувана інфляція в березні буде помірною.

Фото: прогноз курсу валют на тиждень (інфографіка РБК-Україна)

Глобальний вплив на курс євро та долара

Внутрішня ціна євро наступного тижня залежатиме від світових котирувань пари долар/євро (очікуваний діапазон - 1,17-1,19) та внутрішнього курсу гривня/долар. Орієнтир для європейської валюти залишається близько позначки 51 грн.

Щодо долара, то попри періодичну волатильність, фундаментальних підстав для його глибокого знецінення немає: у цій валюті сконцентровано близько 60% світового капіталу, а американська економіка залишається найпотужнішою.

Основні показники ринку на наступний тиждень (2–8 березня)

Курсові коридори: на міжбанку та готівковому ринку долар перебуватиме в межах 42,5-43,5 грн, а євро - 50-52 грн.

Щоденні зміни: крок коливань складе від 0,05 до 0,3 грн залежно від сегмента ринку.

Різниця купівля/продаж: у касах та обмінниках спред становитиме до 0,6-1 грн за долар та до 1-1,3 грн за євро.

Тижневе відхилення: середні коливання курсу не перевищать 1-1,5% від стартових показників тижня.