Долар падає до психологічної межі, євро знов нижче 51: який курс на 2 березня

Нацбанк опустив курс долара та євро на 2 березня. Європейська валюта знову впала нижче 51 гривні, а долар наближається до 43 гривень.

Скільки коштуватиме валюта в перший понеділок весни та чи планує Україна перехід на євро - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Курс на 2 березня: НБУ знизив офіційний курс долара до 43,09 грн (-11 коп.), а євро знову впав нижче психологічної межі - до 50,86 грн (-16 коп.).

НБУ знизив офіційний курс долара до 43,09 грн (-11 коп.), а євро знову впав нижче психологічної межі - до 50,86 грн (-16 коп.). Відстрочене зобов’язання: Вступ до ЄС не означає миттєвий перехід на євро.

Вступ до ЄС не означає миттєвий перехід на євро. Критерії вступу: Для переходу на євро необхідно забезпечити цінову стабільність, здорові держфінанси, стабільність процентних ставок та обмінного курсу гривні.

Для переходу на євро необхідно забезпечити цінову стабільність, здорові держфінанси, стабільність процентних ставок та обмінного курсу гривні. Досвід інших країн: Польща, Чехія та Угорщина досі зберігають власні валюти. Це можливо, оскільки перехід на євро є добровільною.

Курс валют НБУ

Нацбанк встановив офіційний курс долара на 2 березня на рівні 43,09 гривень, що на 11 копійок нижче, ніж сьогодні.

Щодо євро, то валюта єврозони знову опустилась нижче 51 гривні. На 2 березня офіційний курс євро встановлено на рівні 50,86 гривень - мінус 16 копійок у порівнянні із сьогодні.

Фото: курс валют на 2 березня (інфографіка РБК-Україна)

Чи перейде Україна на євро

У колонці для РБК-Україна заступник голови НБУ Володимир Лепушинський зазначив, що вступ до ЄС є безальтернативною та досяжною перспективою для України.

У зв'язку з цим у публічній площині все частіше обговорюється питання: чи має Україна одночасно із членством в ЄС запровадити євро замість гривні, і чи варто з цим поспішати.

Зобов’язання з "відстрочкою"

Лепушинський зазначає, що після вступу до ЄС Україна дійсно матиме зобов’язання приєднатися до єврозони. Проте це не відбудеться миттєво.

Україна отримає статус країни-члена з дерогацією (тимчасовим відступом від норм ЄС) щодо запровадження євро.

Впровадження єдиної валюти буде відкладено на перехідний період до виконання таких необхідних критеріїв:

Цінова стабільність;

Здорові державні фінанси (дотримання лімітів боргу та дефіциту бюджету);

Стабільність довгострокових процентних ставок;

Стабільність обмінного курсу гривні до євро.

Досвід країн Центральної та Східної Європи

Представник НБУ пояснює, що із 11 країн ЦСЄ, які долучилися до ЄС після 2004 року, на євро перейшли лише сім. Останньою до єврозони приєдналася Болгарія з початку 2026 року.

Водночас найбільші економіки регіону - Польща, Чехія та Угорщина - досі свідомо зберігають власні валюти. Головна причина полягає в механізмі приєднання: