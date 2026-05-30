Курс валют на старті літа: чи готуватися українцям до різких стрибків долара

Курсова динаміка: Перший тиждень червня (1–7.06) очікується стабільним. Валютний ринок функціонуватиме за вже звичною логікою без різких стрибків.

Прогноз долара: Готівковий курс очікується в діапазоні 44,00–44,50 грн/долар.

Прогноз євро: Вартість європейської валюти прогнозується в межах 50,50–52,00 грн/євро.

Ключові фактори впливу: На курс впливатимуть сезонне зростання пропозиції продуктів (позитивний сигнал), ризики на енергоринках та емоційний фактор через новини про загострення (тиск на гривню).

Щоденні коливання: Можливі коливання в межах 0,1–0,3 грн, проте загальний тренд залишається інерційним.

Ситуація на старті червня

У перший тиждень червня валютний ринок України, найімовірніше, не вийде за межі вже сформованої курсової логіки. Після відносно стриманої другої половини травня підстав для різкого перегляду прогнозів поки небагато.

Водночас це не означає, що ризики повністю зникли. На початку літа на курс впливатимуть одразу кілька факторів – від сезонного здешевлення частини продуктів до ситуації на паливному ринку та можливих енергетичних проблем.

Сезонні фактори та інфляція

Одним із позитивних чинників для валютного ринку може стати сезонне збільшення пропозиції овочів, ягід та іншої продукції. Це здатне частково стримувати інфляцію та послаблювати тиск на споживчі ціни.

Для валютного ринку помірніша інфляція є позитивним сигналом. Коли ціни зростають повільніше, населення та бізнес менше схильні переводити кошти у валюту ''про запас''. Це допомагає уникати ситуативного ажіотажу та підтримує прогнозованішу курсову динаміку.

Що може створювати тиск на курс

Водночас низка факторів може провокувати короткострокову напругу на ринку.

Насамперед ідеться про ціни на пальне. Ситуація на Близькому Сході залишається нестабільною, тому ризики для світового енергетичного ринку зберігаються. Навіть за оптимістичного сценарію бензин та дизель в Україні, ймовірно, не дешевшатимуть.

Окремо на настрої населення може впливати воєнний фактор. Чим більше інформації про можливе літнє загострення з’являтиметься в інформаційному просторі, тим активніше частина українців може розглядати купівлю валюти як спосіб захистити заощадження.

За словами Тараса Лєсового, це не є прямим чинником курсоутворення, однак емоційний попит періодично здатен порушувати баланс між попитом і пропозицією та тимчасово штовхати курс угору.

Енергетичний ризик для бізнесу

Додатковий ризик пов’язаний і з енергетичною ситуацією. Якщо в Україні поновляться відключення електроенергії, бізнесу доведеться збільшувати витрати на автономне живлення, пальне, генератори та логістику.

Частина цих витрат може закладатися у ціни товарів та послуг, що потенційно впливатиме і на інфляцію, і на валютний ринок.

Яку роль відіграє НБУ

Попри наявні ризики, базовий сценарій залишається помірним. В Україні продовжує діяти режим «керованої гнучкості», який дозволяє Національному банку згладжувати дисбаланси на валютному ринку.

У разі зростання попиту на валюту регулятор може оперативно реагувати через валютні інтервенції. Саме це, за словами експерта, допомагає уникати різких коливань курсу.

Крім того, режим «керованої гнучкості» підтримує тісний зв’язок між міжбанківським і готівковим ринками. Тому за відсутності серйозних перекосів на міжбанку готівковий сегмент також не повинен демонструвати різких стрибків.

Прогноз курсу на 1–7 червня

За прогнозом Тараса Лєсового, курс долара в перший тиждень червня може перебувати в межах 44–44,5 грн. Це відповідатиме тенденціям другої половини травня та свідчитиме про збереження інерційного сценарію на ринку.

Курс євро залежатиме передусім від ситуації на світовому ринку та пари євро/долар. Якщо співвідношення залишиться на рівні 1,16–1,18 долара за євро, в Україні європейська валюта, ймовірно, торгуватиметься без суттєвих змін – у межах 50,5–52,5 грн.

Експерт також не виключає, що в окремі дні коливання можуть бути помітнішими. У разі внутрішніх або зовнішніх загострень денна амплітуда здатна становити 0,3–0,7 грн. Водночас це не означатиме зміни загального тренду.