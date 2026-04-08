Курс валют у ПриватБанку, Ощадбанку та monobank: скільки коштує долар і євро 8 квітня

Головне:

Банківський курс: середній курс купівлі долара впав до 43,80 грн (-5 коп.), євро здешевшало до 50,65 грн (-9 коп.).

Обмінники: готівковий долар при купівлі тримається на рівні 43,60 грн, а при здачі - трохи просів до 43,45 грн (-4 коп.).

ПриватБанк та Ощадбанк: обидва лідери ринку встановили однаковий курс продажу долара - 43,75 грн (Ощадбанк - у мобільному застосунку, ПриватБанк - у касах).

Курс у monobank: мобільний банк купує долар по 43,85 грн, а євро - по 51,20 грн.

Тенденція: на ринку спостерігається поступове зниження вартості обох валют як у банках, так і в обмінних пунктах.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, станом на ранок 8 квітня середній курс долара в обмінниках тримається на рівні 43,60 (без змін) гривень при покупці та 43,45 (-4 коп) гривні - при здачі валюти.

Євро в обмінних пунктах сьогодні можна купити за середнім курсом у 50,65 (без змін) гривень, а здати - по 50,40 (-5 коп) гривень.

Фото: курс валют на 8 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс купівлі долара в банках сьогодні вранці становить 43,80 (-5 коп) гривні, а здати валюту можна за курсом у 43,35 (-5 коп) гривень.

Євро в банках продають по 50,65 (-9 коп) гривень, а приймають - по 50 (-10 коп) гривень.

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по по 43,75 гривні, а безнал - по 43,85 гривні. Євро в "Приваті" сьогодні можна купити по 51,20 гривні при розрахунку в касі та 51,28 гривні - безнал.

Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 43,75 гривні, а для карткових операцій курс - 43,90 гривні. Євро в "Ощаді" можна купити по 50,70 та 50,85 гривень відповідно.

"Пумб" сьогодні продає долари у відділеннях по 43,90 гривні, а безнал - по 43,70 гривень. Євро у відділеннях "Пумбу" можна купити по 50,80 гривень.

Курс долара у monobank при купівлі становить 43,85 гривні, а євро - 51,20 гривню.