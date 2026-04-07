Долар продожує падіння: курс на 8 квітня та скільки валюти можна купити за раз

Нацбанк опустив курс долара та євро на середу, 8 квітня. Долар завтра втратить в ціні 9 копійок, а євро - 5.

Скільки коштуватиме валюта завтра та чи є ліміти для українців на покупку - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

НБУ опустив курс долара до 43,49 гривень, євро - до 50,27 гривень.

Готівкову валюту за готівкову гривню можна купувати без обмежень від НБУ.

Ліміт на купівлю валюти онлайн - 50 тис. грн на місяць.

Для суми до 200 тис. грн на місяць обов’язкове розміщення на депозит від 3 місяців.

При купівлі валюти з рахунку діє денний ліміт 100 тис. грн.

Курс валют НБУ

Нацбанк встановив курс долара на 8 квітня на рівні 43,49 гривень. Це на 9 копійок нижче за курс сьогодні.

Європейська валюта завтра втратить в ціні 5 копійок. Курс на 8 квітня - 50,27 гривень.

Фото: курс валют на 8 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Як купити валюту в Україні: головні правила та ліміти

Купівля готівки в касах

Ви можете купити готівкову валюту в банках, обмінниках та у поштових операторів. Національний банк не встановлює обмежень на суму купівлі валюти за готівкову гривню.

Важливо: якщо ви купуєте валюту з банківського рахунку (за безготівкову гривню), діє ліміт - не більше 100 тис. грн на день.

Валюта в мобільних застосунках (онлайн)

Купити безготівкові долари чи євро можна просто у смартфоні. На цей спосіб діють такі правила:

Без додаткових умов: можна купити валюту на суму до 50 тис. грн на місяць.

Через депозит: можна купити валюту на суму до 200 тис. грн на місяць, якщо покласти її на строковий депозит (від 3 місяців) без права дострокового зняття. Забрати гроші можна буде після завершення терміну вкладу.