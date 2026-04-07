Долар продожує падіння: курс на 8 квітня та скільки валюти можна купити за раз
Нацбанк опустив курс долара та євро на середу, 8 квітня. Долар завтра втратить в ціні 9 копійок, а євро - 5.
Скільки коштуватиме валюта завтра та чи є ліміти для українців на покупку - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- НБУ опустив курс долара до 43,49 гривень, євро - до 50,27 гривень.
- Готівкову валюту за готівкову гривню можна купувати без обмежень від НБУ.
- Ліміт на купівлю валюти онлайн - 50 тис. грн на місяць.
- Для суми до 200 тис. грн на місяць обов’язкове розміщення на депозит від 3 місяців.
- При купівлі валюти з рахунку діє денний ліміт 100 тис. грн.
Курс валют НБУ
Нацбанк встановив курс долара на 8 квітня на рівні 43,49 гривень. Це на 9 копійок нижче за курс сьогодні.
Європейська валюта завтра втратить в ціні 5 копійок. Курс на 8 квітня - 50,27 гривень.
Фото: курс валют на 8 квітня (інфографіка РБК-Україна)
Як купити валюту в Україні: головні правила та ліміти
Купівля готівки в касах
Ви можете купити готівкову валюту в банках, обмінниках та у поштових операторів. Національний банк не встановлює обмежень на суму купівлі валюти за готівкову гривню.
Важливо: якщо ви купуєте валюту з банківського рахунку (за безготівкову гривню), діє ліміт - не більше 100 тис. грн на день.
Валюта в мобільних застосунках (онлайн)
Купити безготівкові долари чи євро можна просто у смартфоні. На цей спосіб діють такі правила:
Без додаткових умов: можна купити валюту на суму до 50 тис. грн на місяць.
Через депозит: можна купити валюту на суму до 200 тис. грн на місяць, якщо покласти її на строковий депозит (від 3 місяців) без права дострокового зняття. Забрати гроші можна буде після завершення терміну вкладу.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.