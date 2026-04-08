Курс валют в ПриватБанке, Ощадбанке и monobank: сколько стоит доллар и евро 8 апреля

Главное:

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, по состоянию на утро 8 апреля средний курс доллара в обменниках держится на уровне 43,60 (без изменений) гривен при покупке и 43,45 (-4 коп) гривны - при сдаче валюты.

Евро в обменных пунктах сегодня можно купить по среднему курсу в 50,65 (без изменений) гривен, а сдать - по 50,40 (-5 коп) гривен.

Фото: курс валют на 8 апреля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс покупки доллара в банках сегодня утром составляет 43,80 (-5 коп) гривны, а сдать валюту можно по курсу в 43,35 (-5 коп) гривен.

Евро в банках продают по 50,65 (-9 коп) гривен, а принимают - по 50 (-10 коп) гривен.

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по по по 43,75 гривны, а безнал - по 43,85 гривны. Евро в "Привате" сегодня можно купить по 51,20 гривны при расчете в кассе и 51,28 гривны - безнал.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 43,75 гривны, а для карточных операций курс - 43,90 гривны. Евро в "Ощаде" можно купить по 50,70 и 50,85 гривен соответственно.

"Пумб" сегодня продает доллары в отделениях по 43,90 гривны, а безнал - по 43,70 гривен. Евро в отделениях "Пумба" можно купить по 50,80 гривен.

Курс доллара в monobank при покупке составляет 43,85 гривны, а евро - 51,20 гривну.