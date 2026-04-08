ua en ru
Ср, 08 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Курс валют у ПриватБанку, Ощадбанку та monobank: скільки коштує долар і євро 8 квітня

09:21 08.04.2026 Ср
2 хв
ПриватБанк та Ощадбанк зрівняли курс продажу готівкового долара
aimg Ірина Гамерська
Фото: обмінники та банки оновили курс валют (Getty Images)

Вранці 8 квітня на фінансовому ринку України зафіксовано чергове зниження вартості іноземної валюти. У банківських установах середній курс долара та євро просів на 5-10 копійок порівняно з попереднім днем.

Скільки сьогодні коштує валюта та де ціна знизилась - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Банківський курс: середній курс купівлі долара впав до 43,80 грн (-5 коп.), євро здешевшало до 50,65 грн (-9 коп.).
  • Обмінники: готівковий долар при купівлі тримається на рівні 43,60 грн, а при здачі - трохи просів до 43,45 грн (-4 коп.).
  • ПриватБанк та Ощадбанк: обидва лідери ринку встановили однаковий курс продажу долара - 43,75 грн (Ощадбанк - у мобільному застосунку, ПриватБанк - у касах).
  • Курс у monobank: мобільний банк купує долар по 43,85 грн, а євро - по 51,20 грн.
  • Тенденція: на ринку спостерігається поступове зниження вартості обох валют як у банках, так і в обмінних пунктах.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, станом на ранок 8 квітня середній курс долара в обмінниках тримається на рівні 43,60 (без змін) гривень при покупці та 43,45 (-4 коп) гривні - при здачі валюти.

Євро в обмінних пунктах сьогодні можна купити за середнім курсом у 50,65 (без змін) гривень, а здати - по 50,40 (-5 коп) гривень.

Фото: курс валют на 8 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс купівлі долара в банках сьогодні вранці становить 43,80 (-5 коп) гривні, а здати валюту можна за курсом у 43,35 (-5 коп) гривень.

Євро в банках продають по 50,65 (-9 коп) гривень, а приймають - по 50 (-10 коп) гривень.

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по по 43,75 гривні, а безнал - по 43,85 гривні. Євро в "Приваті" сьогодні можна купити по 51,20 гривні при розрахунку в касі та 51,28 гривні - безнал.

Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 43,75 гривні, а для карткових операцій курс - 43,90 гривні. Євро в "Ощаді" можна купити по 50,70 та 50,85 гривень відповідно.

"Пумб" сьогодні продає долари у відділеннях по 43,90 гривні, а безнал - по 43,70 гривень. Євро у відділеннях "Пумбу" можна купити по 50,80 гривень.

Курс долара у monobank при купівлі становить 43,85 гривні, а євро - 51,20 гривню.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фінанси Курс долара Курс євро
