Курс валют в ПриватБанке, Ощадбанке и monobank: сколько стоит доллар и евро 8 апреля

09:21 08.04.2026 Ср
2 мин
ПриватБанк и Ощадбанк уравняли курс продажи наличного доллара
aimg Ирина Гамерская
Курс валют в ПриватБанке, Ощадбанке и monobank: сколько стоит доллар и евро 8 апреля Фото: обменники и банки обновили курс валют (Getty Images)

Утром 8 апреля на финансовом рынке Украины зафиксировано очередное снижение стоимости иностранной валюты. В банковских учреждениях средний курс доллара и евро просел на 5-10 копеек по сравнению с предыдущим днем.

Сколько сегодня стоит валюта и где цена снизилась - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Упадет ли доллар перед Пасхой? Чего ждать от курса в течение недели - прогноз банкира

Главное:

  • Банковский курс: средний курс покупки доллара упал до 43,80 грн (-5 коп.), евро подешевел до 50,65 грн (-9 коп.).
  • Обменники: наличный доллар при покупке держится на уровне 43,60 грн, а при сдаче - немного просел до 43,45 грн (-4 коп.).
  • ПриватБанк и Ощадбанк: оба лидера рынка установили одинаковый курс продажи доллара - 43,75 грн (Ощадбанк - в мобильном приложении, ПриватБанк - в кассах).
  • Курс в monobank: мобильный банк покупает доллар по 43,85 грн, а евро - по 51,20 грн.
  • Тенденция: на рынке наблюдается постепенное снижение стоимости обеих валют как в банках, так и в обменных пунктах.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, по состоянию на утро 8 апреля средний курс доллара в обменниках держится на уровне 43,60 (без изменений) гривен при покупке и 43,45 (-4 коп) гривны - при сдаче валюты.

Евро в обменных пунктах сегодня можно купить по среднему курсу в 50,65 (без изменений) гривен, а сдать - по 50,40 (-5 коп) гривен.

Курс валют в ПриватБанке, Ощадбанке и monobank: сколько стоит доллар и евро 8 апреля

Фото: курс валют на 8 апреля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс покупки доллара в банках сегодня утром составляет 43,80 (-5 коп) гривны, а сдать валюту можно по курсу в 43,35 (-5 коп) гривен.

Евро в банках продают по 50,65 (-9 коп) гривен, а принимают - по 50 (-10 коп) гривен.

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по по по 43,75 гривны, а безнал - по 43,85 гривны. Евро в "Привате" сегодня можно купить по 51,20 гривны при расчете в кассе и 51,28 гривны - безнал.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 43,75 гривны, а для карточных операций курс - 43,90 гривны. Евро в "Ощаде" можно купить по 50,70 и 50,85 гривен соответственно.

"Пумб" сегодня продает доллары в отделениях по 43,90 гривны, а безнал - по 43,70 гривен. Евро в отделениях "Пумба" можно купить по 50,80 гривен.

Курс доллара в monobank при покупке составляет 43,85 гривны, а евро - 51,20 гривну.

Читайте также: Доллар продолжает падение: курс НБУ на 8 апреля и сколько валюты можно купить за раз

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Россия хочет создать "буферную зону" в Винницкой области, - Палиса
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света