Курс валют після вихідних: скільки коштують долар і євро у перший день літа

На початку червня долар залишається стабільним у більшості банків та обмінників. Водночас євро продовжує утримуватися поблизу позначки у 52 гривні та в окремих банках вже досяг цієї межі.
Де сьогодні вигідніше обміняти валюту та які курси пропонують найбільші банки, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Обмінні пункти на початку нового місяця майже не змінили курс долара. За даними порталу Minfin, середній курс купівлі американської валюти знизився на 5 копійок – до 44,20 гривні. Курс продажу залишився на рівні п’ятниці – 44,10 гривні.
Євро, навпаки, повернулося до зростання. Купити європейську валюту сьогодні можна в середньому за 51,80 гривні, що на 4 копійки більше, ніж наприкінці минулого тижня. Курс продажу зріс на 5 копійок – до 51,60 гривні.
Фото: курс валют в обмінниках на 1 червня (Інфографіка РБК-Україна)
У банках різких змін також не відбулося, хоча окремі установи скоригували курси євро.
ПриватБанк залишив курс долара без змін. У відділеннях американську валюту продають по 44,45 гривні, а картковий курс становить 44,44 гривні.
Євро у відділеннях банку коштує 51,95 гривні, що на 10 копійок більше порівняно з п’ятницею. Для карток курс продажу піднявся до 52 гривень.
Ощадбанк також не змінював курс долара. У “Мобільному Ощаді” американську валюту продають по 44,45 гривні, а для карток – по 44,55 гривні.
Євро у мобільному застосунку коштує 51,85 гривні (+5 коп), а картковий курс продажу зріс до 52,05 гривні (+10 коп).
''ПУМБ'' продовжує утримувати один із найвищих курсів продажу долара – 44,60 гривні у готівковому сегменті. Комерційний курс продажу становить 44,40 гривні.
Євро у касах банку продають по 52 гривні, курс залишається одним із найвищих на ринку.
Monobank залишив курс долара майже без змін – 44,43 гривні за продаж. Євро продають по 52 гривні, а курс купівлі становить 51,30 гривні.
Долар: найвигідніше купувати в обмінниках – по 44,20 грн. Серед банків найнижчий курс продажу пропонує Monobank – 44,43 грн.
Євро: найнижчий курс серед банків наразі в Ощадбанку – 51,85 грн у “Мобільному Ощаді”. Водночас у Monobank та ПУМБ курс уже досяг 52 грн.
Долар: найкращий курс купівлі долара наразі в обмінниках – 44,10 грн. Серед банків найвигідніший курс пропонує Ощадбанк – 44,05 грн.
Євро: найвигідніше здавати євро в обмінниках – по 51,60 грн. Серед банків найвищий курс купівлі тримають Ощадбанк та Monobank – по 51,30 грн.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.