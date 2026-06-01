Курс валют после выходных: сколько стоят доллар и евро в первый день лета

Курс валют в обменниках

Обменные пункты в начале нового месяца почти не изменили курс доллара. По данным портала Minfin, средний курс покупки американской валюты снизился на 5 копеек - до 44,20 гривны. Курс продажи остался на уровне пятницы - 44,10 гривны.

Евро, наоборот, вернулось к росту. Купить европейскую валюту сегодня можно в среднем за 51,80 гривны, что на 4 копейки больше, чем в конце прошлой недели. Курс продажи вырос на 5 копеек - до 51,60 гривны.

Фото: курс валют в обменниках на 1 июня (Инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

В банках резких изменений также не произошло, хотя отдельные учреждения скорректировали курсы евро.

ПриватБанк оставил курс доллара без изменений. В отделениях американскую валюту продают по 44,45 гривны, а карточный курс составляет 44,44 гривны.

Евро в отделениях банка стоит 51,95 гривны, что на 10 копеек больше по сравнению с пятницей. Для карточек курс продажи поднялся до 52 гривен.

Ощадбанк также не менял курс доллара. В "Мобильном Ощаде" американскую валюту продают по 44,45 гривны, а для карточек - по 44,55 гривны.

Евро в мобильном приложении стоит 51,85 гривны (+5 коп), а карточный курс продажи вырос до 52,05 гривны (+10 коп).

''ПУМБ' ' продолжает удерживать один из самых высоких курсов продажи доллара - 44,60 гривны в наличном сегменте. Коммерческий курс продажи составляет 44,40 гривны.

Евро в кассах банка продают по 52 гривны, курс остается одним из самых высоких на рынке.

Monobank оставил курс доллара почти без изменений - 44,43 гривны за продажу. Евро продают по 52 гривны, а курс покупки составляет 51,30 гривны.

Где дешевле купить валюту?

Доллар: выгоднее всего покупать в обменниках - по 44,20 грн. Среди банков самый низкий курс продажи предлагает Monobank - 44,43 грн.

Евро: самый низкий курс среди банков сейчас в Ощадбанке - 51,85 грн в "Мобильном Ощаде". В то же время в Monobank и ПУМБ курс уже достиг 52 грн.

Где выгоднее сдать валюту?

Доллар: лучший курс покупки доллара сейчас в обменниках - 44,10 грн. Среди банков самый выгодный курс предлагает Ощадбанк - 44,05 грн.

Евро: выгоднее всего сдавать евро в обменниках - по 51,60 грн. Среди банков самый высокий курс покупки держат Ощадбанк и Monobank - по 51,30 грн.