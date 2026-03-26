Курс валют на 26 березня: в обмінниках штиль, а банки знижують ціни
Станом на ранок 26 березня ситуація на валютному ринку України демонструє певну стабільність в обмінниках, тоді як банківський сектор відреагував невеликим зниженням курсів.
Головне:
- Затишшя в обмінниках: Середній курс долара стабілізувався на позначці 44,05 грн, не змінившись від учорашнього ранку.
- Банки знижують ціни: Євро в касах банків здешевшав одразу на 12 копійок, а долар втратив у ціні 9 копійок.
- Вигідний курс у Monobank: Картковий курс долара становить 44,21 грн, що є однією з найнижчих пропозицій серед топбанків.
- ПриватБанк та Ощадбанк: У касах цих банків долар сьогодні продають за однаковим курсом - 44,15 грн.
- Євро в "Пумбі": Банк пропонує купівлю європейської валюти в касах по 51,40 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними порталу Minfin, станом на ранок 26 березня середній курс долара в обмінниках тримається на рівні вчорашнього ранку - 44,05 гривень при покупці. Здати валюту можна за курсом у 43,95 (+3 коп) гривні.
Євро в обмінниках сьогодні коштує 51,20 (-3 коп) гривні при покупці, а здати валюту можна по 51 (без змін) гривні.
Фото: курс валют на 26 березня (інфографіка РБК-Україна)
Курс валют в банка
В банках сьогодні долар можна купити за середнім курсом у 44,15 (-9 коп) гривні, а здати - по 43,67 (-8 коп) гривні.
Євро в банках сьогодні можна купити за середнім курсом у 51,25 (-12 коп) гривню, а здати валюту можна по 50,60 (-10 коп) гривень.
ПриватБанк сьогодні продає долар в касах по 44,15 гривень, а для карткових операцій - 44,24 гривні. Євро ж в "Приваті" можна купити по 51,20 гривні у відділеннях та 51,28 гривні - по безналу.
Ощадбанк продає долар у мобільному "Ощаді" по 44,15 гривні, а для карток курс становить 44,30 гривні. Євро у додатку коштує 51,25 гривню, а безнал - 51,45 гривню.
У "Пумбі" долар сьогодні можна купити по 44,30 гривні в касі та по 44,10 гривні - безнал. Євро в касах банку можна купити по 51,40 гривні.
Monobank продає долар по 44,21 гривні, а євро - по 51,26 гривні.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.