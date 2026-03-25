Курс валют на 25 березня: долар та євро змінили траєкторію в банках та обмінниках

У середу, 25 березня, валютний ринок продемонстрував розбіжність: поки в обмінниках долар і євро почали дешевшати, банки, навпаки, підняли цінники.

Скільки коштують долар та євро сьогодні та де вигідніший курс - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Долар впав до 44,05 грн (-13 коп.), євро - до 51,23 грн (-17 коп.).

Банки дорожчають: Середній курс долара зріс до 44,24 грн, євро - до 51,37 грн (+27 коп.).

ПриватБанк та Monobank: "Приват" продає долар по 44,15 грн (каса) та 44,24 грн (картка). У Monobank курс - 44,23 грн.

Ощадбанк та ПУМБ: В "Ощаді" долар у застосунку по 44,20 грн, карткою - 44,30 грн. Найвигідніший безнал у ПУМБ - 44,10 грн.

Курс долара в обмінниках

Станом на ранок 25 березня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 44,05 гривень при покупці. Це на 13 копійок нижче, ніж вчора вранці. Здати валюту можна за курсом у 43,92 (-8 коп) гривні.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити по 51,23 (-17 коп) гривні, а здати - по 51 (-10 коп) гривні.

Фото: курс валют на 25 березня (інфорафіка РБК-Україна)

Курс долара в банка

Середній курс долара в банках становить 44,24 (+13 коп) гривні при покупці та 43,75 (+15 коп) гривень - при здачі валюти.

Євро банки сьогодні продають за середнім курсом у 51,37 (+27 коп) гривню, а здати валюту можна по 50,70 (+40 коп) гривень.

"Пумб" сьогодні продає долар в касах по 44,30 гривні, а для безналу - 44,10 гривні. Євро в "Пумбі" сьогодні можна купити по 51,40 гривні.

Monobank тримає долар на рівні 44,23 гривень для покупки, а євро - 51,27 гривні.

ПриватБанк продає долар в касах по 44,15 гривні, а для операцій карткою - по 44,24 гривні. Євро в "Приваті" сьогодні можна купити у відділеннях по 51,25 гривні, а карткою - по 51,28 гривні.

Ощадбанк продає американську валюту у мобільному "Ощаді" по 44,20 гривні, а для карток - по 44,30 гривні. Євро в Ощадбанку сьогодні можна купити по 51,35 гривні в застосунку та 51,50 гривні - карткою.