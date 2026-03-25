ua en ru
Ср, 25 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Курс валют на 25 березня: долар та євро змінили траєкторію в банках та обмінниках

08:54 25.03.2026 Ср
2 хв
Де сьогодні найдешевший долар - у ПУМБі, ПриватБанку чи Ощадбанку?
aimg Ірина Гамерська
Фото: обмінники та банки оновили курс валют (Getty Images)

У середу, 25 березня, валютний ринок продемонстрував розбіжність: поки в обмінниках долар і євро почали дешевшати, банки, навпаки, підняли цінники.

Скільки коштують долар та євро сьогодні та де вигідніший курс - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Долар підскочив в ціні: курс НБУ на 25 березня та чи є в Україні дефіцит валюти

Головне:

  • Обмінники дешевшають: Долар впав до 44,05 грн (-13 коп.), євро - до 51,23 грн (-17 коп.).
  • Банки дорожчають: Середній курс долара зріс до 44,24 грн, євро - до 51,37 грн (+27 коп.).
  • ПриватБанк та Monobank: "Приват" продає долар по 44,15 грн (каса) та 44,24 грн (картка). У Monobank курс - 44,23 грн.
  • Ощадбанк та ПУМБ: В "Ощаді" долар у застосунку по 44,20 грн, карткою - 44,30 грн. Найвигідніший безнал у ПУМБ - 44,10 грн.

Курс долара в обмінниках

Станом на ранок 25 березня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 44,05 гривень при покупці. Це на 13 копійок нижче, ніж вчора вранці. Здати валюту можна за курсом у 43,92 (-8 коп) гривні.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити по 51,23 (-17 коп) гривні, а здати - по 51 (-10 коп) гривні.

Курс валют на 25 березня: долар та євро змінили траєкторію в банках та обмінниках

Фото: курс валют на 25 березня (інфорафіка РБК-Україна)

Курс долара в банка

Середній курс долара в банках становить 44,24 (+13 коп) гривні при покупці та 43,75 (+15 коп) гривень - при здачі валюти.

Євро банки сьогодні продають за середнім курсом у 51,37 (+27 коп) гривню, а здати валюту можна по 50,70 (+40 коп) гривень.

"Пумб" сьогодні продає долар в касах по 44,30 гривні, а для безналу - 44,10 гривні. Євро в "Пумбі" сьогодні можна купити по 51,40 гривні.

Monobank тримає долар на рівні 44,23 гривень для покупки, а євро - 51,27 гривні.

ПриватБанк продає долар в касах по 44,15 гривні, а для операцій карткою - по 44,24 гривні. Євро в "Приваті" сьогодні можна купити у відділеннях по 51,25 гривні, а карткою - по 51,28 гривні.

Ощадбанк продає американську валюту у мобільному "Ощаді" по 44,20 гривні, а для карток - по 44,30 гривні. Євро в Ощадбанку сьогодні можна купити по 51,35 гривні в застосунку та 51,50 гривні - карткою.

Читайте також: Психологічної межі немає. Що відбувається з курсом долара та чи є дефіцит валюти - пояснює НБУ

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фінанси Курс долара Курс євро
