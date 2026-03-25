Курс валют на 25 марта: доллар и евро изменили траекторию в банках и обменниках

08:54 25.03.2026 Ср
2 мин
Где сегодня самый дешевый доллар - в ПУМБе, ПриватБанке или Ощадбанке?
aimg Ирина Гамерская
Курс валют на 25 марта: доллар и евро изменили траекторию в банках и обменниках Фото: обменники и банки обновили курс валют (Getty Images)

В среду, 25 марта, валютный рынок продемонстрировал расхождение: пока в обменниках доллар и евро начали дешеветь, банки, наоборот, подняли ценники.

Сколько стоят доллар и евро сегодня и где более выгодный курс - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Обменники дешевеют: Доллар упал до 44,05 грн (-13 коп.), евро - до 51,23 грн (-17 коп.).
  • Банки дорожают: Средний курс доллара вырос до 44,24 грн, евро - до 51,37 грн (+27 коп.).
  • ПриватБанк и Monobank: "Приват" продает доллар по 44,15 грн (касса) и 44,24 грн (карта). В Monobank курс - 44,23 грн.
  • Ощадбанк и ПУМБ: В "Ощаде" доллар в приложении по 44,20 грн, карточкой - 44,30 грн. Самый выгодный безнал в ПУМБ - 44,10 грн.

Курс доллара в обменниках

По состоянию на утро 25 марта портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 44,05 гривен при покупке. Это на 13 копеек ниже, чем вчера утром. Сдать валюту можно по курсу в 43,92 (-8 коп) гривны.

Евро в обменниках сегодня можно купить по 51,23 (-17 коп) гривны, а сдать - по 51 (-10 коп) гривны.

Фото: курс валют на 25 марта (инфографика РБК-Украина)

Фото: курс валют на 25 марта (инфографика РБК-Украина)

Курс доллара в банка

Средний курс доллара в банках составляет 44,24 (+13 коп) гривны при покупке и 43,75 (+15 коп) гривен - при сдаче валюты.

Евро банки сегодня продают по среднему курсу в 51,37 (+27 коп) гривну, а сдать валюту можно по 50,70 (+40 коп) гривен.

"Пумб" сегодня продает доллар в кассах по 44,30 гривны, а для безнала - 44,10 гривны. Евро в "Пумбе" сегодня можно купить по 51,40 гривны.

Monobank держит доллар на уровне 44,23 гривен для покупки, а евро - 51,27 гривны.

ПриватБанк продает доллар в кассах по 44,15 гривны, а для операций картой - по 44,24 гривны. Евро в "Привате" сегодня можно купить в отделениях по 51,25 гривны, а картой - по 51,28 гривны.

Ощадбанк продает американскую валюту в мобильном "Ощаде" по 44,20 гривны, а для карт - по 44,30 гривны. Евро в Ощадбанке сегодня можно купить по 51,35 гривны в приложении и 51,50 гривны - карточкой.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

