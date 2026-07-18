Курс валют на 18 липня: де найвигідніше купити долар та євро сьогодні
Сьогодні, 18 липня, валютний ринок оновив показники: середній курс в обмінниках та банках дещо відрізняється залежно від способу купівлі.
Скільки коштує валюта в обмінниках та популярних банках сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Ринок обмінників: Середній курс долара для купівлі складає 44,72 грн, для продажу (здачі) - 44,62 грн. Євро купують в середньому по 51,38 грн, здати можна по 51,20 грн.
- Вигідний курс у банках: Найнижчу вартість долара (44,80 грн) для купівлі картою пропонують Monobank та ПУМБ.
- Вартість валюти: Придбання 100 доларів сьогодні обійдеться від 4 480 грн (Monobank/ПУМБ) до 4 495 грн (Ощадбанк, картковий курс).
- Банківські розбіжності: Курси в одному банку можуть відрізнятися залежно від способу здійснення операції (наприклад, курс у додатку Ощадбанку вигідніший за картковий).
Курс валют в обмінниках
Станом на 18 липня портал Мinfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 44,72 гривень для покупки, а здати валюту можна по 44,62 гривні.
Євро ж можна купити за середнім курсом у 51,38 гривні, а здати - по 51,20 гривень.
Курс валют в банках
ПриватБанк сьогодні продає долари за курсом для карток у 44,85 гривні, а євро - 51,45 гривень.
Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 44,85 гривень, а для карток - 44,95 гривень. Євро ж в мобільному додатку сьогодні можна купити по 51,50 гривні, а карткою - 51,65 гривні.
У ПУМБ курс для купівлі долара картою становить 44,80 гривень.
Monobank продає долари по 44,80 гривні, а євро - по 51,54 гривні.
Скільки коштують 100 доларів сьогодні
Якщо ви плануєте придбати 100 доларів, ось яку суму в гривнях вам потрібно підготувати в різних банках:
- Monobank / ПУМБ (картка): 4 480 грн
- ПриватБанк (картка) / Ощадбанк (застосунок): 4 485 грн
- Ощадбанк (картка): 4 495 грн
Розрахунок проведено на основі актуальних курсів продажу долара для карток та мобільних застосунків.
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