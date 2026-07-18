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Курс валют на 18 липня: де найвигідніше купити долар та євро сьогодні

12:15 18.07.2026 Сб
2 хв
Скільки коштують 100 доларів сьогодні
aimg Ірина Гамерська
Курс валют на 18 липня: де найвигідніше купити долар та євро сьогодні Фото: скільки коштують долар на євро 18 липня (колаж РБК-Україна)
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Сьогодні, 18 липня, валютний ринок оновив показники: середній курс в обмінниках та банках дещо відрізняється залежно від способу купівлі.

Скільки коштує валюта в обмінниках та популярних банках сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Ринок обмінників: Середній курс долара для купівлі складає 44,72 грн, для продажу (здачі) - 44,62 грн. Євро купують в середньому по 51,38 грн, здати можна по 51,20 грн.
  • Вигідний курс у банках: Найнижчу вартість долара (44,80 грн) для купівлі картою пропонують Monobank та ПУМБ.
  • Вартість валюти: Придбання 100 доларів сьогодні обійдеться від 4 480 грн (Monobank/ПУМБ) до 4 495 грн (Ощадбанк, картковий курс).
  • Банківські розбіжності: Курси в одному банку можуть відрізнятися залежно від способу здійснення операції (наприклад, курс у додатку Ощадбанку вигідніший за картковий).

Курс валют в обмінниках

Станом на 18 липня портал Мinfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 44,72 гривень для покупки, а здати валюту можна по 44,62 гривні.

Євро ж можна купити за середнім курсом у 51,38 гривні, а здати - по 51,20 гривень.

Курс валют в банках

ПриватБанк сьогодні продає долари за курсом для карток у 44,85 гривні, а євро - 51,45 гривень.

Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 44,85 гривень, а для карток - 44,95 гривень. Євро ж в мобільному додатку сьогодні можна купити по 51,50 гривні, а карткою - 51,65 гривні.

У ПУМБ курс для купівлі долара картою становить 44,80 гривень.

Monobank продає долари по 44,80 гривні, а євро - по 51,54 гривні.

Скільки коштують 100 доларів сьогодні

Якщо ви плануєте придбати 100 доларів, ось яку суму в гривнях вам потрібно підготувати в різних банках:

  • Monobank / ПУМБ (картка): 4 480 грн
  • ПриватБанк (картка) / Ощадбанк (застосунок): 4 485 грн
  • Ощадбанк (картка): 4 495 грн

Розрахунок проведено на основі актуальних курсів продажу долара для карток та мобільних застосунків.

Читайте також: Що чекає на курс долара та євро до кінця липня: прогноз банкіра

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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