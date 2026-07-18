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Курс валют на 18 июля: где выгоднее всего купить доллар и евро сегодня

12:15 18.07.2026 Сб
2 мин
Сколько стоят 100 долларов сегодня
aimg Ирина Гамерская
Курс валют на 18 июля: где выгоднее всего купить доллар и евро сегодня Фото: сколько стоят доллар на евро 18 июля (коллаж РБК-Украина)
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Сегодня, 18 июля, валютный рынок обновил показатели: средний курс обменников и банков несколько отличается в зависимости от способа покупки.

Сколько стоит валюта в обменниках и популярных банках сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Рынок обменников: Средний курс доллара для покупки составляет 44,72 грн, для продажи (сдачи) - 44,62 грн. Евро покупают в среднем по 51,38 грн, сдать можно по 51,20 грн.
  • Выгодный курс в банках: Самая низкая стоимость доллара (44,80 грн) для покупки картой предлагают Monobank и ПУМБ.
  • Стоимость валюты: Приобретение 100 долларов сегодня обойдется от 4480 грн (Monobank/ПУМБ) до 4495 грн (Ощадбанк, карточный курс).
  • Банковские разногласия: Курсы в одном банке могут отличаться в зависимости от способа совершения операции (например, курс в приложении Ощадбанка выгоднее карточного).

Курс валют в обменниках

По состоянию на 18 июля портал Мinfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 44,72 гривны для покупки, а сдать валюту можно по 44,62 гривны.

Евро же можно купить по среднему курсу в 51,38 гривны, а сдать - по 51,20 гривен.

Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары по курсу для карт в 44,85 гривны, а евро - 51,45 гривен.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 44,85 гривен, а для карточек - 44,95 гривен. Евро же в мобильном приложении сегодня можно купить по 51,50 гривны, а картой - 51,65 гривны.

У ПУМБ курс для покупки доллара картой составляет 44,80 гривен.

Monobank продает доллары по 44,80 гривны, а евро - по 51,54 гривны.

Сколько стоят 100 долларов сегодня

Если вы планируете приобрести 100 долларов, вот какую сумму в гривнах вам нужно подготовить в разных банках:

  • Monobank / ПУМБ (карта): 4 480 грн
  • ПриватБанк (карта) / Ощадбанк (приложение): 4 485 грн
  • Ощадбанк (карта): 4 495 грн

Расчет произведен на основе актуальных курсов продажи доллара для карт и мобильных приложений.

Читайте также: Что ждет курс доллара и евро до конца июля: прогноз банкира

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

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