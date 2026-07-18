Курс валют на 18 июля: где выгоднее всего купить доллар и евро сегодня
Сегодня, 18 июля, валютный рынок обновил показатели: средний курс обменников и банков несколько отличается в зависимости от способа покупки.
Сколько стоит валюта в обменниках и популярных банках сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Рынок обменников: Средний курс доллара для покупки составляет 44,72 грн, для продажи (сдачи) - 44,62 грн. Евро покупают в среднем по 51,38 грн, сдать можно по 51,20 грн.
- Выгодный курс в банках: Самая низкая стоимость доллара (44,80 грн) для покупки картой предлагают Monobank и ПУМБ.
- Стоимость валюты: Приобретение 100 долларов сегодня обойдется от 4480 грн (Monobank/ПУМБ) до 4495 грн (Ощадбанк, карточный курс).
- Банковские разногласия: Курсы в одном банке могут отличаться в зависимости от способа совершения операции (например, курс в приложении Ощадбанка выгоднее карточного).
Курс валют в обменниках
По состоянию на 18 июля портал Мinfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 44,72 гривны для покупки, а сдать валюту можно по 44,62 гривны.
Евро же можно купить по среднему курсу в 51,38 гривны, а сдать - по 51,20 гривен.
Курс валют в банках
ПриватБанк сегодня продает доллары по курсу для карт в 44,85 гривны, а евро - 51,45 гривен.
Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 44,85 гривен, а для карточек - 44,95 гривен. Евро же в мобильном приложении сегодня можно купить по 51,50 гривны, а картой - 51,65 гривны.
У ПУМБ курс для покупки доллара картой составляет 44,80 гривен.
Monobank продает доллары по 44,80 гривны, а евро - по 51,54 гривны.
Сколько стоят 100 долларов сегодня
Если вы планируете приобрести 100 долларов, вот какую сумму в гривнах вам нужно подготовить в разных банках:
- Monobank / ПУМБ (карта): 4 480 грн
- ПриватБанк (карта) / Ощадбанк (приложение): 4 485 грн
- Ощадбанк (карта): 4 495 грн
Расчет произведен на основе актуальных курсов продажи доллара для карт и мобильных приложений.
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