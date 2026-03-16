Курс валют на 16 березня: долар і євро йдуть вниз - скільки коштують в обмінниках та банках

08:41 16.03.2026 Пн
2 хв
Як змінився курс валют в Україні після вихідних?
aimg Ірина Гамерська
Курс валют на 16 березня: долар і євро йдуть вниз - скільки коштують в обмінниках та банках Фото: обмінники та банки оновили курс валют (Getty Images)

У понеділок, 16 березня, гривня зміцнилася: середній курс долара в обмінниках та банках знизився на 2-5 копійок, а євро здешевшало ще суттєвіше - подекуди на 20–30 копійок.

Скільки коштує валюта на початку нового тижня в обмінниках та банках - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Долар іде вниз, але все ще вище 44 гривень: який курс валют дав НБУ на 16 березня

Головне:

  • Гривня зміцнюється: Долар у банках подешевшав на 5 копійок, а євро в обмінниках втратило до 20 копійок у порівнянні з п'ятницею.
  • Вигідний курс: Найдешевший долар у касах пропонує ПриватБанк (44,35 грн), а найнижчий безготівковий курс у Пумбі (44,30 грн).
  • Динаміка євро: Валюта ЄС демонструє активніше падіння - купити євро в обмінниках зараз можна в середньому за 51,40 грн.
  • Цифровий банкінг: Monobank тримає курс на рівні 44,44 грн за долар та 51,01 грн за євро.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, станом на ранок 16 березня, середній курс долара в обмінниках становить 44,45 гривень при покупці. Це на 2 копійки нижче за курс, який тримався вранці у п'ятницю, 13 березня. Здати американську валюту в обмінниках можна за середнім курсом у 44,32 (+2 коп).

Євро ж сьогодні в обмінниках можна купити за середнім курсом у 51,40 (-17 коп) гривню, а здати - по 51,10 (-20 коп) гривні.

Фото: курс валют на 16 березня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара при купівлю в банках сьогодні становить 44,5 гривні. Це на 5 копійок нижче, ніж 13 березня. А здати валюту можна по курсу у 43,97 (-1 коп) гривню.

Євро в банках можна купити по 51,47 (-8 коп) гривні, а здати - по 50,5 (-30 коп) гривень.

У ПриватБанку долар сьогодні можна купити в касі по 44,35 гривні, а євро по 51,1 гривні.

Ощадбанк продає долар по безналу по 44,5 гривні, а євро по 51,4 гривні.

У касах "Пумбу" долар можна купити по 44,5 гривні, а для безналу курс - 44,3 гривні. Євро у "Пумбі" сьогодні коштує 51,1 гривню.

Monobank продає долар по 44,44 гривні, а євро - по 51,01 гривні.

Читайте також: Курсовий штиль? Що буде з курсом долара протягом тижня і чи є вплив через нафту

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Помста за ДАП: під Покровськом десантники 79-ки спопелили елітний підрозділ РФ "Оплот"
У 2027-му ми можемо підписати договір про вступ в ЄС: інтерв'ю з Тарасом Качкою
У 2027-му ми можемо підписати договір про вступ в ЄС: інтерв'ю з Тарасом Качкою