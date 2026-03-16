Курс валют на 16 березня: долар і євро йдуть вниз - скільки коштують в обмінниках та банках

У понеділок, 16 березня, гривня зміцнилася: середній курс долара в обмінниках та банках знизився на 2-5 копійок, а євро здешевшало ще суттєвіше - подекуди на 20–30 копійок.

Скільки коштує валюта на початку нового тижня в обмінниках та банках - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, станом на ранок 16 березня, середній курс долара в обмінниках становить 44,45 гривень при покупці. Це на 2 копійки нижче за курс, який тримався вранці у п'ятницю, 13 березня. Здати американську валюту в обмінниках можна за середнім курсом у 44,32 (+2 коп).

Євро ж сьогодні в обмінниках можна купити за середнім курсом у 51,40 (-17 коп) гривню, а здати - по 51,10 (-20 коп) гривні.

Фото: курс валют на 16 березня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара при купівлю в банках сьогодні становить 44,5 гривні. Це на 5 копійок нижче, ніж 13 березня. А здати валюту можна по курсу у 43,97 (-1 коп) гривню.

Євро в банках можна купити по 51,47 (-8 коп) гривні, а здати - по 50,5 (-30 коп) гривень.

У ПриватБанку долар сьогодні можна купити в касі по 44,35 гривні, а євро по 51,1 гривні.

Ощадбанк продає долар по безналу по 44,5 гривні, а євро по 51,4 гривні.

У касах "Пумбу" долар можна купити по 44,5 гривні, а для безналу курс - 44,3 гривні. Євро у "Пумбі" сьогодні коштує 51,1 гривню.

Monobank продає долар по 44,44 гривні, а євро - по 51,01 гривні.