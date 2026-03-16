ua en ru
Пн, 16 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Курс валют на 16 марта: доллар и евро идут вниз - сколько стоят в обменниках и банках

08:41 16.03.2026 Пн
2 мин
Как изменился курс валют в Украине после выходных?
aimg Ирина Гамерская
Фото: обменники и банки обновили курс валют (Getty Images)

В понедельник, 16 марта, гривна укрепилась: средний курс доллара в обменниках и банках снизился на 2-5 копеек, а евро подешевело еще существеннее - кое-где на 20-30 копеек.

Сколько стоит валюта в начале новой недели в обменниках и банках - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Доллар идет вниз, но все еще выше 44 гривен: какой курс валют дал НБУ на 16 марта

Главное:

  • Гривна укрепляется: Доллар в банках подешевел на 5 копеек, а евро в обменниках потеряло до 20 копеек по сравнению с пятницей.
  • Выгодный курс: Самый дешевый доллар в кассах предлагает ПриватБанк (44,35 грн), а самый низкий безналичный курс в Пумбе (44,30 грн).
  • Динамика евро: Валюта ЕС демонстрирует более активное падение - купить евро в обменниках сейчас можно в среднем за 51,40 грн.
  • Цифровой банкинг: Monobank держит курс на уровне 44,44 грн за доллар и 51,01 грн за евро.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, по состоянию на утро 16 марта, средний курс доллара в обменниках составляет 44,45 гривен при покупке. Это на 2 копейки ниже курса, который держался утром в пятницу, 13 марта. Сдать американскую валюту в обменниках можно по среднему курсу в 44,32 (+2 коп).

Евро же сегодня в обменниках можно купить по среднему курсу в 51,40 (-17 коп) гривну, а сдать - по 51,10 (-20 коп) гривны.

Курс валют на 16 марта: доллар и евро идут вниз - сколько стоят в обменниках и банках

Фото: курс валют на 16 марта (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара при покупке в банках сегодня составляет 44,5 гривны. Это на 5 копеек ниже, чем 13 марта. А сдать валюту можно по курсу в 43,97 (-1 коп) гривну.

Евро в банках можно купить по 51,47 (-8 коп) гривны, а сдать - по 50,5 (-30 коп) гривен.

В ПриватБанке доллар сегодня можно купить в кассе по 44,35 гривны, а евро по 51,1 гривны.

Ощадбанк продает доллар по безналу по 44,5 гривны, а евро по 51,4 гривны.

В кассах "Пумба" доллар можно купить по 44,5 гривны, а для безнала курс - 44,3 гривны. Евро в "Пумбе" сегодня стоит 51,1 гривну.

Monobank продает доллар по 44,44 гривны, а евро - по 51,01 гривны.

Читайте также: Курсовой штиль? Что будет с курсом доллара в течение недели и есть ли влияние из-за нефти

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Финансы Курс доллара Курс евро
Новости
Месть за ДАП: под Покровском десантники 79-ки испепелили элитное подразделение РФ "Оплот"
Месть за ДАП: под Покровском десантники 79-ки испепелили элитное подразделение РФ "Оплот"
Аналитика
В 2027-ом мы можем подписать договор о вступлении в ЕС: интервью с Тарасом Качкой
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир В 2027-ом мы можем подписать договор о вступлении в ЕС: интервью с Тарасом Качкой