Курс валют на 16 марта: доллар и евро идут вниз - сколько стоят в обменниках и банках

В понедельник, 16 марта, гривна укрепилась: средний курс доллара в обменниках и банках снизился на 2-5 копеек, а евро подешевело еще существеннее - кое-где на 20-30 копеек.

Главное: Гривна укрепляется: Доллар в банках подешевел на 5 копеек, а евро в обменниках потеряло до 20 копеек по сравнению с пятницей.

Доллар в банках подешевел на 5 копеек, а евро в обменниках потеряло до 20 копеек по сравнению с пятницей. Выгодный курс: Самый дешевый доллар в кассах предлагает ПриватБанк (44,35 грн), а самый низкий безналичный курс в Пумбе (44,30 грн).

Самый дешевый доллар в кассах предлагает ПриватБанк (44,35 грн), а самый низкий безналичный курс в Пумбе (44,30 грн). Динамика евро: Валюта ЕС демонстрирует более активное падение - купить евро в обменниках сейчас можно в среднем за 51,40 грн.

Валюта ЕС демонстрирует более активное падение - купить евро в обменниках сейчас можно в среднем за 51,40 грн. Цифровой банкинг: Monobank держит курс на уровне 44,44 грн за доллар и 51,01 грн за евро.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, по состоянию на утро 16 марта, средний курс доллара в обменниках составляет 44,45 гривен при покупке. Это на 2 копейки ниже курса, который держался утром в пятницу, 13 марта. Сдать американскую валюту в обменниках можно по среднему курсу в 44,32 (+2 коп).

Евро же сегодня в обменниках можно купить по среднему курсу в 51,40 (-17 коп) гривну, а сдать - по 51,10 (-20 коп) гривны.

Курс валют в банках

Средний курс доллара при покупке в банках сегодня составляет 44,5 гривны. Это на 5 копеек ниже, чем 13 марта. А сдать валюту можно по курсу в 43,97 (-1 коп) гривну.

Евро в банках можно купить по 51,47 (-8 коп) гривны, а сдать - по 50,5 (-30 коп) гривен.

В ПриватБанке доллар сегодня можно купить в кассе по 44,35 гривны, а евро по 51,1 гривны.

Ощадбанк продает доллар по безналу по 44,5 гривны, а евро по 51,4 гривны.

В кассах "Пумба" доллар можно купить по 44,5 гривны, а для безнала курс - 44,3 гривны. Евро в "Пумбе" сегодня стоит 51,1 гривну.

Monobank продает доллар по 44,44 гривны, а евро - по 51,01 гривны.