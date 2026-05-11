Курс валют 11 травня: як змінилися "цінники" на долар та євро після вихідних
Початок нового тижня, 11 травня, приніс чергову порцію змін на валютному ринку. Поки середній банківський курс долара формально просів, найбільші фінустанови країни та обмінники почали переглядати цінники в бік подорожчання.
Головне:
- Зростання в обмінниках: Долар додав 7 коп. (43,85 грн), євро - 11 коп. (51,81 грн).
- ПриватБанк: Підняв готівковий євро одразу на 20 коп. - до 52,05 грн. Долар у касах також подорожчав до 44,10 грн.
- Ощадбанк: Тримає стабільний курс долара в застосунку (44,00 грн), але трохи підняв ціну на євро - до 51,90 грн.
- "Пумб": Збільшив вартість валюти в касах: долар по 44,30 грн, євро по 52,20 грн.
- Monobank: Мінімально відкоригував ціни - долар по 44,04 грн, євро по 52,07 грн.
Курс валют в обмінниках
Станом на ранок 11 травня середній курс долара в обмінниках, за даними порталу Minfin, становить 43,85 (+7 коп) гривні при покупці та 43,75 (+5 коп) гривні - при здачі валюти.
Євро в обмінниках сьогодні можна купити за середнім курсом у 51,81 (+11 коп) гривню при покупці та 51,60 (+10 коп) гривню - при здачі валюти.
Курс валют в банках
Середній курс купівлі долара в банках сьогодні становить 43,95 (-10 коп) гривні, а здати валюту можна по 43,50 (-7 коп) гривні.
Євро в банках тримається на рівні 51,97 (+12 коп) гривень при покупці та 51,30 (+2 коп) гривень - для здачі валюти.
ПриватБанк сьогодні продає долари по 44,10 (+5 коп) гривні в касах та по 44,05 (без змін) гривні - карткою. Євро у відділеннях можна купити по 52,05 (+20 коп) гривні, а карткою - 52,08 (без змін) гривні.
Ощадбанк у мобільному застосунку продає долари по 44 (без змін) гривні, а для карток - 44,20 (без змін) гривні. Євро в мобільному "Ощаді" можна купити по 51,90 (+5 коп) гривні, а карткою - 52,10 (+5 коп) гривні.
"Пумб" продає долари в касах по 44,30 (+10 коп) гривні, а комерційний курс - 44,10 (+10 коп) гривні. Євро у касах банку можна купити по 52,20 (+15 коп) гривні.
Monobank сьогодні продає долари по 44,04 (+1 коп) гривні, а євро - по 52,07 (+2 коп) гривні.
Де сьогодні найвигідніший курс?
Купити долар: Найкраща ціна в обмінниках (43,85 грн). У банках вигідно купувати через мобільний Ощадбанк (44,00 грн) або карткою в ПриватБанку (44,05 грн).
Купити євро: Найдешевше в обмінниках (51,81 грн). У банках ціни стартують від 51,90 грн (Ощадбанк).
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.