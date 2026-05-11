Курс валют 11 мая: как изменились "ценники" на доллар и евро после выходных
Начало новой недели, 11 мая, принесло очередную порцию изменений на валютном рынке. Пока средний банковский курс доллара формально просел, крупнейшие финучреждения страны и обменники начали пересматривать ценники в сторону подорожания.
Курс валют в обменниках
По состоянию на утро 11 мая средний курс доллара в обменниках, по данным портала Minfin, составляет 43,85 (+7 коп) гривны при покупке и 43,75 (+5 коп) гривны - при сдаче валюты.
Евро в обменниках сегодня можно купить по среднему курсу в 51,81 (+11 коп) гривну при покупке и 51,60 (+10 коп) гривну - при сдаче валюты.
Курс валют в банках
Средний курс покупки доллара в банках сегодня составляет 43,95 (-10 коп) гривны, а сдать валюту можно по 43,50 (-7 коп) гривны.
Евро в банках держится на уровне 51,97 (+12 коп) гривен при покупке и 51,30 (+2 коп) гривен - для сдачи валюты.
ПриватБанк сегодня продает доллары по 44,10 (+5 коп) гривны в кассах и по 44,05 (без изменений) гривны - карточкой. Евро в отделениях можно купить по 52,05 (+20 коп) гривны, а карточкой - 52,08 (без изменений) гривны.
Ощадбанк в мобильном приложении продает доллары по 44 (без изменений) гривны, а для карточек - 44,20 (без изменений) гривны. Евро в мобильном "Ощаде" можно купить по 51,90 (+5 коп) гривны, а карточкой - 52,10 (+5 коп) гривны.
"Пумб" продает доллары в кассах по 44,30 (+10 коп) гривны, а коммерческий курс - 44,10 (+10 коп) гривны. Евро в кассах банка можно купить по 52,20 (+15 коп) гривны.
Monobank сегодня продает доллары по 44,04 (+1 коп) гривны, а евро - по 52,07 (+2 коп) гривны.
Где сегодня самый выгодный курс?
Купить доллар: Лучшая цена в обменниках (43,85 грн). В банках выгодно покупать через мобильный Ощадбанк (44,00 грн) или карточкой в ПриватБанке (44,05 грн).
Купить евро: Дешевле всего в обменниках (51,81 грн). В банках цены стартуют от 51,90 грн (Ощадбанк).
