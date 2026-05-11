ua en ru
Пн, 11 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Курс валют 11 мая: как изменились "ценники" на доллар и евро после выходных

09:12 11.05.2026 Пн
2 мин
Особенно ощутимо прибавил в цене евро, пересекая во многих кассах отметку в 52 гривны
aimg Ирина Гамерская
Курс валют 11 мая: как изменились "ценники" на доллар и евро после выходных Фото: обменники и банки обновили курс валют (Виталий Носач, РБК-Украина)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Начало новой недели, 11 мая, принесло очередную порцию изменений на валютном рынке. Пока средний банковский курс доллара формально просел, крупнейшие финучреждения страны и обменники начали пересматривать ценники в сторону подорожания.

Где сегодня самый выгодный курс и какие новые условия установили популярные банки - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Условий для снижения нет: что ждать от курса доллара и евро в течение недели

Главное:

  • Рост в обменниках: Доллар прибавил 7 коп. (43,85 грн), евро - 11 коп. (51,81 грн).
  • ПриватБанк: Поднял наличный евро сразу на 20 коп. - до 52,05 грн. Доллар в кассах также подорожал до 44,10 грн.
  • Ощадбанк: Держит стабильный курс доллара в приложении (44,00 грн), но немного поднял цену на евро - до 51,90 грн.
  • "Пумб": Увеличил стоимость валюты в кассах: доллар по 44,30 грн, евро по 52,20 грн.
  • Monobank: Минимально откорректировал цены - доллар по 44,04 грн, евро по 52,07 грн.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 11 мая средний курс доллара в обменниках, по данным портала Minfin, составляет 43,85 (+7 коп) гривны при покупке и 43,75 (+5 коп) гривны - при сдаче валюты.

Евро в обменниках сегодня можно купить по среднему курсу в 51,81 (+11 коп) гривну при покупке и 51,60 (+10 коп) гривну - при сдаче валюты.

Курс валют 11 мая: как изменились &quot;ценники&quot; на доллар и евро после выходных

Фото: курс валют на 11 мая (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс покупки доллара в банках сегодня составляет 43,95 (-10 коп) гривны, а сдать валюту можно по 43,50 (-7 коп) гривны.

Евро в банках держится на уровне 51,97 (+12 коп) гривен при покупке и 51,30 (+2 коп) гривен - для сдачи валюты.

ПриватБанк сегодня продает доллары по 44,10 (+5 коп) гривны в кассах и по 44,05 (без изменений) гривны - карточкой. Евро в отделениях можно купить по 52,05 (+20 коп) гривны, а карточкой - 52,08 (без изменений) гривны.

Ощадбанк в мобильном приложении продает доллары по 44 (без изменений) гривны, а для карточек - 44,20 (без изменений) гривны. Евро в мобильном "Ощаде" можно купить по 51,90 (+5 коп) гривны, а карточкой - 52,10 (+5 коп) гривны.

"Пумб" продает доллары в кассах по 44,30 (+10 коп) гривны, а коммерческий курс - 44,10 (+10 коп) гривны. Евро в кассах банка можно купить по 52,20 (+15 коп) гривны.

Monobank сегодня продает доллары по 44,04 (+1 коп) гривны, а евро - по 52,07 (+2 коп) гривны.

Где сегодня самый выгодный курс?

Купить доллар: Лучшая цена в обменниках (43,85 грн). В банках выгодно покупать через мобильный Ощадбанк (44,00 грн) или карточкой в ПриватБанке (44,05 грн).

Купить евро: Дешевле всего в обменниках (51,81 грн). В банках цены стартуют от 51,90 грн (Ощадбанк).

Читайте также: Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Финансы Курс доллара Курс евро
Новости
Путина немножко подтолкнули и теперь он готов к реальным встречам, - Зеленский
Путина немножко подтолкнули и теперь он готов к реальным встречам, - Зеленский
Аналитика
Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны