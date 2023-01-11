Курс України в ЄС та НАТО і "формула миру": що означає спільна декларація трьох президентів

Сьогодні, 11 січня, президент України Володимир Зеленський, президент Литви Гітанас Наусєда та президент Польщі Анджей Дуда підписали Спільну декларацію за результатами саміту, який відбувся у Львові. У документі відображені пріоритетні напрями співпраці у форматі Люблінського трикутника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.
До того ж, у декларації висловлено підтримку скликання Глобального саміту формули миру для консолідації міжнародної підтримки мирного плану, який презентував Зеленський.
З підписанням декларації на рівні президентів України, Литви та Польщі фіксується підтримка литовською та польською сторонами перспективи набуття Україною членства в ЄС і НАТО щойно це дозволять умови.
Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні Зеленський зустрівся у Львові з лідерами Польщі та Литви, вони підписали спільну декларацію.
Окрім того, у Львові Зеленський провів координаційну нараду щодо стану забезпечення охорони держкордону та безпекової ситуації у північно-західних областях України.
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