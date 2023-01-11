Курс України в ЄС та НАТО і "формула миру": що означає спільна декларація трьох президентів

Сьогодні, 11 січня, президент України Володимир Зеленський, президент Литви Гітанас Наусєда та президент Польщі Анджей Дуда підписали Спільну декларацію за результатами саміту, який відбувся у Львові. У документі відображені пріоритетні напрями співпраці у форматі Люблінського трикутника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

Яке значення Спільної декларації президентів Люблінського трикутника Декларація підтверджує багатовікові історичні зв’язки між Україною, Литвою та Польщею.

У документі відображені ключові політичні, гуманітарні та інші висновки зустрічі президентів України, Литви та Польщі.

Декларація визначає пріоритетні напрями співпраці Люблінського трикутника, зокрема у межах стратегічного курсу України щодо набуття повноправного членства в ЄС та НАТО.

Литва та Польща відзначили наміри продовжити надання потужної військової, технічної, оборонної, гуманітарної та іншої підтримки Україні. До того ж, у декларації висловлено підтримку скликання Глобального саміту формули миру для консолідації міжнародної підтримки мирного плану, який презентував Зеленський. У декларації підтверджено підтримку створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Окремо відзначено розширення зернової ініціативи на інші морські порти України та важливість продовження програми "Зерно з України" для посилення глобальної продовольчої безпеки. З підписанням декларації на рівні президентів України, Литви та Польщі фіксується підтримка литовською та польською сторонами перспективи набуття Україною членства в ЄС і НАТО щойно це дозволять умови.