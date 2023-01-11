Курс Украины в ЕС и НАТО и "формула мира": что означает общая декларация трех президентов

Сегодня, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский, президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда подписали Совместную декларацию по результатам состоявшегося во Львове саммита. В документе отображаются приоритетные направления сотрудничества в формате Люблинского треугольника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

Какое значение Совместной декларации президентов Люблинского треугольника Декларация подтверждает многовековые исторические связи между Украиной, Литвой и Польшей.

В документе представлены ключевые политические, гуманитарные и другие выводы встречи президентов Украины, Литвы и Польши.

Декларация определяет приоритетные направления сотрудничества Люблинского треугольника, в частности, в рамках стратегического курса Украины относительно полноправного членства в ЕС и НАТО.

Литва и Польша отметили намерения продолжить оказание мощной военной, технической, оборонной, гуманитарной и другой поддержки Украине. К тому же, в декларации высказана поддержка созыва Глобального саммита формулы мира для консолидации международной поддержки мирного плана, представленного Зеленским. В декларации подтверждена поддержка создания специального международного трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Отдельно отмечено расширение зерновой инициативы других морских портов Украины и важность продолжения программы "Зерно из Украины" для усиления глобальной продовольственной безопасности. С подписанием декларации на уровне президентов Украины, Литвы и Польши фиксируется поддержка литовской и польской сторонами перспективы обретения Украиной членства в ЕС и НАТО, как только это позволят условия.