Курс Украины в ЕС и НАТО и "формула мира": что означает общая декларация трех президентов

Сегодня, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский, президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда подписали Совместную декларацию по результатам состоявшегося во Львове саммита. В документе отображаются приоритетные направления сотрудничества в формате Люблинского треугольника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.
К тому же, в декларации высказана поддержка созыва Глобального саммита формулы мира для консолидации международной поддержки мирного плана, представленного Зеленским.
С подписанием декларации на уровне президентов Украины, Литвы и Польши фиксируется поддержка литовской и польской сторонами перспективы обретения Украиной членства в ЕС и НАТО, как только это позволят условия.
Как сообщало РБК-Украина, сегодня Зеленский встретился во Львове с лидерами Польши и Литвы, они подписали совместную декларацию.
Кроме того, во Львове Зеленский провел координационное совещание по состоянию обеспечения охраны госграницы и ситуации безопасности в северо-западных областях Украины.
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