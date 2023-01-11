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Курс України в ЄС та НАТО і "формула миру": що означає спільна декларація трьох президентів

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Середа 11 січня 2023 17:50
Курс України в ЄС та НАТО і "формула миру": що означає спільна декларація трьох президентів Фото: Володимир Зеленський, Анджей Дуда і Гітанас Науседа (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 11 січня, президент України Володимир Зеленський, президент Литви Гітанас Наусєда та президент Польщі Анджей Дуда підписали Спільну декларацію за результатами саміту, який відбувся у Львові. У документі відображені пріоритетні напрями співпраці у форматі Люблінського трикутника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

Яке значення Спільної декларації президентів Люблінського трикутника

  • Декларація підтверджує багатовікові історичні зв’язки між Україною, Литвою та Польщею.
  • У документі відображені ключові політичні, гуманітарні та інші висновки зустрічі президентів України, Литви та Польщі.
  • Декларація визначає пріоритетні напрями співпраці Люблінського трикутника, зокрема у межах стратегічного курсу України щодо набуття повноправного членства в ЄС та НАТО.
  • Литва та Польща відзначили наміри продовжити надання потужної військової, технічної, оборонної, гуманітарної та іншої підтримки Україні.

До того ж, у декларації висловлено підтримку скликання Глобального саміту формули миру для консолідації міжнародної підтримки мирного плану, який презентував Зеленський.

  • У декларації підтверджено підтримку створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
  • Окремо відзначено розширення зернової ініціативи на інші морські порти України та важливість продовження програми "Зерно з України" для посилення глобальної продовольчої безпеки.

З підписанням декларації на рівні президентів України, Литви та Польщі фіксується підтримка литовською та польською сторонами перспективи набуття Україною членства в ЄС і НАТО щойно це дозволять умови.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні Зеленський зустрівся у Львові з лідерами Польщі та Литви, вони підписали спільну декларацію.

Окрім того, у Львові Зеленський провів координаційну нараду щодо стану забезпечення охорони держкордону та безпекової ситуації у північно-західних областях України.

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Польща Литва Володимир Зеленський Анджей Дуда
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