Курс України в ЄС та НАТО і "формула миру": що означає спільна декларація трьох президентів
Сьогодні, 11 січня, президент України Володимир Зеленський, президент Литви Гітанас Наусєда та президент Польщі Анджей Дуда підписали Спільну декларацію за результатами саміту, який відбувся у Львові. У документі відображені пріоритетні напрями співпраці у форматі Люблінського трикутника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.
Яке значення Спільної декларації президентів Люблінського трикутника
- Декларація підтверджує багатовікові історичні зв’язки між Україною, Литвою та Польщею.
- У документі відображені ключові політичні, гуманітарні та інші висновки зустрічі президентів України, Литви та Польщі.
- Декларація визначає пріоритетні напрями співпраці Люблінського трикутника, зокрема у межах стратегічного курсу України щодо набуття повноправного членства в ЄС та НАТО.
- Литва та Польща відзначили наміри продовжити надання потужної військової, технічної, оборонної, гуманітарної та іншої підтримки Україні.
До того ж, у декларації висловлено підтримку скликання Глобального саміту формули миру для консолідації міжнародної підтримки мирного плану, який презентував Зеленський.
- У декларації підтверджено підтримку створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
- Окремо відзначено розширення зернової ініціативи на інші морські порти України та важливість продовження програми "Зерно з України" для посилення глобальної продовольчої безпеки.
З підписанням декларації на рівні президентів України, Литви та Польщі фіксується підтримка литовською та польською сторонами перспективи набуття Україною членства в ЄС і НАТО щойно це дозволять умови.
Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні Зеленський зустрівся у Львові з лідерами Польщі та Литви, вони підписали спільну декларацію.
Окрім того, у Львові Зеленський провів координаційну нараду щодо стану забезпечення охорони держкордону та безпекової ситуації у північно-західних областях України.
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