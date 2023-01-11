Курс Украины в ЕС и НАТО и "формула мира": что означает общая декларация трех президентов
Сегодня, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский, президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда подписали Совместную декларацию по результатам состоявшегося во Львове саммита. В документе отображаются приоритетные направления сотрудничества в формате Люблинского треугольника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.
Какое значение Совместной декларации президентов Люблинского треугольника
- Декларация подтверждает многовековые исторические связи между Украиной, Литвой и Польшей.
- В документе представлены ключевые политические, гуманитарные и другие выводы встречи президентов Украины, Литвы и Польши.
- Декларация определяет приоритетные направления сотрудничества Люблинского треугольника, в частности, в рамках стратегического курса Украины относительно полноправного членства в ЕС и НАТО.
- Литва и Польша отметили намерения продолжить оказание мощной военной, технической, оборонной, гуманитарной и другой поддержки Украине.
К тому же, в декларации высказана поддержка созыва Глобального саммита формулы мира для консолидации международной поддержки мирного плана, представленного Зеленским.
- В декларации подтверждена поддержка создания специального международного трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
- Отдельно отмечено расширение зерновой инициативы других морских портов Украины и важность продолжения программы "Зерно из Украины" для усиления глобальной продовольственной безопасности.
С подписанием декларации на уровне президентов Украины, Литвы и Польши фиксируется поддержка литовской и польской сторонами перспективы обретения Украиной членства в ЕС и НАТО, как только это позволят условия.
Как сообщало РБК-Украина, сегодня Зеленский встретился во Львове с лидерами Польши и Литвы, они подписали совместную декларацию.
Кроме того, во Львове Зеленский провел координационное совещание по состоянию обеспечения охраны госграницы и ситуации безопасности в северо-западных областях Украины.
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