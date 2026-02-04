ua en ru
Курс пішов угору: скільки коштують 100 доларів в обмінниках 4 лютого

Україна, Середа 04 лютого 2026 14:00
Курс пішов угору: скільки коштують 100 доларів в обмінниках 4 лютого
Автор: Дмитро Сидоров

В обмінниках та касах банків 4 лютого знову змінилася вартість валюти. Долар продовжує повільно додавати в ціні, наближаючись до нових позначок.

Скільки зараз коштують 100 доларів та яку вартість валюти встановили на сьогодні - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте також: Чи варто зараз купувати валюту: порада експерта

Головне:

  • Долар (продаж): 43,49 грн (+7 коп.)
  • За 100 доларів: 4 349 грн
  • Євро (продаж): 51,50 грн (+10 коп.)
  • Динаміка: курс зростає третій день поспіль.

Згідно з даними моніторингу валютного ринку, середні курси долара на готівковому ринку станом на 4 лютого зросли на 4-7 копійок. Наразі американську валюту купують по42,92 грн, а продають по 43,49 грн.

Курс пішов угору: скільки коштують 100 доларів в обмінниках 4 лютого

Фото: вартість долара в обмінниках продовжує зростання (інфографіка РБК-Україна)

Вартість євро в обмінниках та касах банків також підвищилася - на 9-10 копійок. Курс європейської валюти встановився на рівні 50,82 грн у купівлі та 51,50 грн у продажу.

Пів річної норми за місяць: як змінився курс з початку 2026 року

З 1 січня по 4 лютого готівковий долар додав у ціні 0,93-0,97 грн (купівля/продаж), що становить близько 2,2-2,3%. Офіційний курс НБУ рухався за схожою траєкторією: за цей же період регулятор підняв його на 1,8% - до позначки 43,19 грн.

Варто зауважити, що згідно з консенсус-прогнозом аналітиків для РБК-Україна, за весь 2026 рік офіційний курс має зрости приблизно на 5%. Таким чином, лише за перший місяць року валюта вже "виконала" майже половину річного плану зі зростання.

Нагадаємо, за прогнозом аналітиків, на поточний тиждень (2–8 лютого) коридор для готівкового долара визначено в межах 42,5-43,5 грн, а для євро - 50-51,5 грн.

У цілому протягом лютого директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий очікує, що офіційний курс долара коливатиметься в межах 42,6–43,5 грн, тоді як європейська валюта триматиметься в діапазоні 49–51,5 грн.

Наразі ринкові показники вже наблизилися до верхніх меж цих прогнозів.

