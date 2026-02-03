ua en ru
Вт, 03 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

НБУ знову підняв курс долара: скільки коштує валюта та чи варто її купувати зараз

Україна, Вівторок 03 лютого 2026 18:40
UA EN RU
НБУ знову підняв курс долара: скільки коштує валюта та чи варто її купувати зараз Фото: Офіційний курс долара продовжує зростати (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров
Експерт: Тарас Лєсовий

Нацбанк другий день поспіль підвищує курс долара, який на міжбанку вже перетнув позначку у 43,30 гривні. Економісти пояснили, чи є сенс зараз скуповувати валюту, чи краще дочекатися корекції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора та коментарі профільних експертів.

Читайте також: Що чекати від курсу валют цього тижня: прогноз експерта

Головне:

  • Долар (курс НБУ): 43,19 грн (+22 коп.)
  • Євро (курс НБУ): 50,95 грн (+4 коп.)
  • Міжбанк: Долар піднявся до 43,30 гривень.

НБУ знову підняв курс долара: скільки коштує валюта та чи варто її купувати заразФото: курс долара на 4 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют: дані НБУ на 4 лютого

Національний банк встановив курс долара на завтра, 4 лютого, на рівні 43,19 гривень (+22 копійки), курс євро - на рівні 50,95 гривні (+4 копійки).

Курс валют: міжбанк

Станом на вечір 3 лютого курс долара зріс на міжбанку на 18 копійок - 43,27/43,30 гривень (купівля/продаж). У порівнянні з минулою п'ятницею вартість валюти на міжбанку зросла вже на 35 копійок.

Чому росте курс на міжбанку?

Курс долара на міжбанку регулюється Національним банком (діє так званий режим "керованої гнучкості"). Він виходить на ринок і, як правило, продає значні обсяги валюти (здійснює інтервенції), що призводить до пониження курсу.

Ймовірно, останніми днями на ринку не вистачало активності НБУ і тому, курс почав зростати.

В коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорить, що вплив НБУ на хід торгів залишається вирішальним.

"Будь-яке домінування попиту одразу стає помітним, що може вести до зростання курсу", - пояснює банкір.

Чи варто зараз купувати валюту?

Фінансовий експерт Сергій Фурса у коментарі РБК-Україна зазначив, що курс йде вгору всього два дні. Тому, навряд чи ми можна сказати про якийсь тренд того, що долар йде вгору.

Він звертає увагу на те, що важливо розуміти, навіщо купляти валюту.

"Для чого? Це, я думаю, ключове питання. Тому що якоїсь значної девальвації цього року не очікується. Якщо ми будемо мати курс 44 на кінець року, то це означає 5 % девальвації. Але якщо ви купуєте гривневі ОВДП, ви маєте 16% річних. Якщо буде девальвація, ви заробляєте 12% в доларах річних. Тому питання, навіщо купляти валюту?", - пояснив він.

Тож, Фурса наголошує, що "немає сенсу займатися валютними спекуляціями".

"Ви маєте купляти валюту, якщо ви точно знаєте, навіщо вона вам потрібна", - додав він.

Читайте також:

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ Курс євро
Новини
Зеленський про "енергетичне перемир'я": або у РФ у тижні 4 дні, або її ставка на війну
Зеленський про "енергетичне перемир'я": або у РФ у тижні 4 дні, або її ставка на війну
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом