Курс пошел вверх: сколько стоят 100 долларов в обменниках 4 февраля

В обменниках и кассах банков 4 февраля снова изменилась стоимость валюты. Доллар продолжает медленно прибавлять в цене, приближаясь к новым отметкам.

Сколько сейчас стоят 100 долларов и какую стоимость валюты установили на сегодня - в материале РБК-Украина .

Главное:

Доллар (продажа): 43,49 грн (+7 коп.)

43,49 грн (+7 коп.) За 100 долларов: 4 349 грн

4 349 грн Евро (продажа): 51,50 грн (+10 коп.)

51,50 грн (+10 коп.) Динамика: курс растет третий день подряд.

Согласно данным мониторинга валютного рынка, средние курсы доллара на наличном рынке по состоянию на 4 февраля выросли на 4-7 копеек. Сейчас американскую валюту покупают по 42,92 грн, а продают по 43,49 грн.

Фото: стоимость доллара в обменниках продолжает рост (инфографика РБК-Украина)

Стоимость евро в обменниках и кассах банков также повысилась - на 9-10 копеек. Курс европейской валюты установился на уровне 50,82 грн в покупке и 51,50 грн в продаже.

Половина годовой нормы за месяц: как изменился курс с начала 2026 года

С 1 января по 4 февраля наличный доллар прибавил в цене 0,93-0,97 грн (покупка/продажа), что составляет около 2,2-2,3%. Официальный курс НБУ двигался по схожей траектории: за этот же период регулятор поднял его на 1,8% - до отметки 43,19 грн.

Стоит заметить, что согласно консенсус-прогнозу аналитиков для РБК-Украина, за весь 2026 год официальный курс должен вырасти примерно на 5%. Таким образом, только за первый месяц года валюта уже "выполнила" почти половину годового плана по росту.