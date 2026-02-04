ua en ru
Ср, 04 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Курс пошел вверх: сколько стоят 100 долларов в обменниках 4 февраля

Украина, Среда 04 февраля 2026 14:00
UA EN RU
Курс пошел вверх: сколько стоят 100 долларов в обменниках 4 февраля Фото: Курс доллара в обменниках продолжает рост (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Сидоров

В обменниках и кассах банков 4 февраля снова изменилась стоимость валюты. Доллар продолжает медленно прибавлять в цене, приближаясь к новым отметкам.

Сколько сейчас стоят 100 долларов и какую стоимость валюты установили на сегодня - в материале РБК-Украина.

Читайте также: Стоит ли сейчас покупать валюту: совет эксперта

Главное:

  • Доллар (продажа): 43,49 грн (+7 коп.)
  • За 100 долларов: 4 349 грн
  • Евро (продажа): 51,50 грн (+10 коп.)
  • Динамика: курс растет третий день подряд.

Согласно данным мониторинга валютного рынка, средние курсы доллара на наличном рынке по состоянию на 4 февраля выросли на 4-7 копеек. Сейчас американскую валюту покупают по 42,92 грн, а продают по 43,49 грн.

Курс пошел вверх: сколько стоят 100 долларов в обменниках 4 февраля

Фото: стоимость доллара в обменниках продолжает рост (инфографика РБК-Украина)

Стоимость евро в обменниках и кассах банков также повысилась - на 9-10 копеек. Курс европейской валюты установился на уровне 50,82 грн в покупке и 51,50 грн в продаже.

Половина годовой нормы за месяц: как изменился курс с начала 2026 года

С 1 января по 4 февраля наличный доллар прибавил в цене 0,93-0,97 грн (покупка/продажа), что составляет около 2,2-2,3%. Официальный курс НБУ двигался по схожей траектории: за этот же период регулятор поднял его на 1,8% - до отметки 43,19 грн.

Стоит заметить, что согласно консенсус-прогнозу аналитиков для РБК-Украина, за весь 2026 год официальный курс должен вырасти примерно на 5%. Таким образом, только за первый месяц года валюта уже "выполнила" почти половину годового плана по росту.

Напомним, по прогнозу аналитиков, на текущую неделю (2-8 февраля) коридор для наличного доллара определен в пределах 42,5-43,5 грн, а для евро - 50-51,5 грн.

В целом в течение февраля директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой ожидает, что официальный курс доллара будет колебаться в пределах 42,6-43,5 грн, тогда как европейская валюта будет держаться в диапазоне 49-51,5 грн.

Сейчас рыночные показатели уже приблизились к верхним границам этих прогнозов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс в обменниках Курс евро
Новости
Переговоры в Абу-Даби уже идут: что обсуждают Украина, Россия и США сегодня
Переговоры в Абу-Даби уже идут: что обсуждают Украина, Россия и США сегодня
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом