Украинцы назвали главные политические события 2020 года в стране и мире

Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Карантин и локдаун попали в рейтинг, но не первых местах

Главным политическим событием 2020 года в Украине ее граждане считают местные выборы - их назвали в открытом вопросе 33% респондентов. Большинство тех, кто назвал это событие (54%), считают его позитивным, и лишь 11% - отрицательным.

Об этом свидетельствуют данные опрос Центра Разумкова.

Кроме того 23% назвали эпидемию COVID-19 и связанные с ней противоэпидемические мероприятия - карантин, нокдаун. Почти все респонденты - 95% - трактуют это событие как отрицательное.

Еще 4,5% опрошенных упомянули решение Конституционного суду об отмене антикоррупционных законов, 3% - принятие закона о рынке земель сельскохозяйственного назначения, 3% - перемирие на Донбассе, 2% - экономический кризис и снижение уровня жизни населения, 2% - повышение цен на газ и коммунальных тарифов, 2% - освобождение пленных, 1% - войну на Донбассе.

Каждое из остальных событий называлось менее чем 1% опрошенных. Ни одного события не смогли назвать 20% респондентов.

Какое политическое событие в Украине Вы бы назвали Событием 2020 года? (Дайте свой один вариант ответа). Приведены лишь те события, которые назвали 1% и более респондентов

Главными политическими событиями 2020 году в мире были названы выборы в США (29%) и эпидемия COVID-19 и связанные с ней противоэпидемические мероприятия (27,5%). Половина (49,5%) тех, кто назвал главным событием выборы в США, считают его позитивным, и лишь 9% - негативных, 96% тех, кто назвал главным событием эпидемию COVID-19, трактуют его как негативное.

Еще 10% респондентов назвали выборы в Беларуси, 5% - войну в Нагорном Карабахе, 2% - мировой экономический кризис, 1,5% - создание вакцины от COVID-19.

Ни одного события не смогли назвать 18% (в конце прошлого года ни одного значимого события в мире в 2019 году не могли припомнить 51% респондентов).

Какое политическое событие в мире Вы бы назвали Событием 2020 года? (Дайте свой один вариант ответа). Приведены лишь те события, которые назвали 1% и более респондентов

Исследование проведено Центром Разумкова с 4 по 9 декабря 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в декабре 2020 года 20% украинцев считают, что нынешняя власть лучше предыдущей. В то же время 30% имеют противоположную позицию (что нынешняя власть хуже). Впервые после президентских выборов 2019 года число тех, кто считает, что нынешняя власть хуже предыдущей, превысило число тех, кто придерживается мнения, что она лучше предыдущей

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, украинцы назвали Владимира Зеленского разочарованием 2020 года.