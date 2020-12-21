Курс гривні, тарифи, зарплати: українці озвучили очікування на 2021 рік

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Громадяни мають сумніви, що у наступний рік буде кращим

Українці мають переважно негативні очікування щодо розвитку соціально-економічної ситуації в країні у 2021 році. Лише 15% вважають, що у новому році гривня стане більш стабільною, протилежної думки дотримуються 75% респондентів.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

Чверть українців (25%) очікують зростання добробуту, 12% вважають можливим зменшення тарифів.

Щодо боротьби з пандемією думки розділилися, 45% українців вважають, що епідемію буде подолано, 46% - що ні.

Негативні очікування українці мають також і щодо настання миру на Донбасу, покращення ситуації з верховенством права та зниження рівня злочинності. Близько 20% вірять, що 2021 року на Донбасі запанує мир, у покарання корупціонерів вірять лише 10% громадян, стільки ж - у зниження рівня злочинності. Дещо більше, 18%, очікують у 2021 році покращення ситуації зі справедливим правосуддям.

Значно більше українців вірять у кадрові зміни в органах влади у новому році. 25% вважають, що у 2021 році можливі дострокові вибори президента, 33% вважають можливими дострокові вибори Верховної ради, 39% вважають, що імовірною є зміна уряду протягом 2021 році.

Опитування проведене з 5 до 13 грудня 2020 року фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) серед 2004 респондентів в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитування здійснене методом особистого інтерв'ю face-to-face серед. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, епідемія коронавірусу стала подією, яка вплинула на життя абсолютної більшості людей у 2020 році. "Подією року" епідемію назвали 43% українців, при цьому абсолютно усі оцінили її як негативну подію.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, головною політичною подією 2020 року в Україні її громадяни вважають місцеві вибори - їх назвали у відкритому питанні 33% респондентів.