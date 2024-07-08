Курс євро знизився після виборів у Франції, де очікується політичний глухий кут

Курс євро впав, оскільки попередні результати виборів у Франції свідчать про недієздатний парламент на тлі несподівано сильних результатів лівого альянсу, що призвело до нової невизначеності щодо фінансових перспектив країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними міністерства внутрішніх справ Франції, ліві отримали 182 місця, центристський альянс Макрона – 168, а "Національне об'єднання" Ле Пен та його союзники – 143.

Новий народний фронт став домінуючою силою у Національній асамблеї, однак, оскільки жодна з груп не отримала більшості, ННФ може сформувати уряд меншості або створити широку, але неповоротку коаліцію.

Результат виборів завдав болісного удару по президенту Еммануелю Макрону і залишив другу за величиною економіку єврозони у підвішеному стані, повідомляючи про період політичної нестабільності.

Макрон у результаті отримав вкрай роздроблений парламент, що, швидше за все, послабить роль Франції в Європейському Союзі та за його межами, а також ускладнить просування внутрішнього порядку денного.

Прем'єр-міністр Габріель Атталь заявив, що подасть у відставку, але неясно, чи прийме президент її негайно з огляду на складне завдання щодо формування уряду. Атталь заявив, що він готовий залишитися як тимчасовий виконувач обов'язків.

Політичний глухий кут

Партії з ННФ, до якої входять Французька комуністична партія, вкрай ліва партія "Нескорена Франція", "Зелені" та Соціалістична партія зустрілися вночі для перших переговорів про подальші дії.

Жан-Люк Меланшон ("Нескорена Франція") заявив, що новий прем'єр-міністр має бути з ННФ. Однак у блоку немає лідера, а його партії сильно розійшлися в думках щодо того, кого вони могли б вибрати як відповідний прем'єр.

Деякі визначні центристські діячі, включаючи Едуарда Філіпа, колишнього прем'єр-міністра при Макроні, заявили, що готові працювати над пактом, щоб забезпечити стабільний уряд.

Для кандидата в президенти Ле Пен результат виявився зовсім не таким, як очікувалося протягом кількох тижнів, протягом яких опитування громадської думки незмінно передбачали її впевнену перемогу.

Ліві та центристські альянси об'єдналися після першого туру голосування минулого тижня, висунувши десятки кандидатів із тристоронніх перегонів, щоб сформувати єдиний електорат.

У своїй першій реакції лідер "Національного об'єднання" Джордан Барделла, протеже Ле Пен, назвав співпрацю між антиправими силами "ганебним альянсом", який, за його словами, паралізує Францію.

Однак Ле Пен, яка, швидше за все, стане кандидатом від партії на президентських виборах 2027 року, заявила, що недільні вибори, на яких її партія досягла значних успіхів у порівнянні з попередніми виборами, посіяли насіння майбутнього. "Наша перемога була просто відстрочена", - сказала вона.

Реакція євро

Євро знизився на 0,06% до $1,0827, а раніше впав на 0,4%, оскільки інвестори зважували наслідки підвішеного французького парламенту.

"Ринкам не сподобається, якщо вкрай лівий уряд матиме право голосу", - вважає Кріс Вестон, керівник досліджень у Pepperstone.

Водночас, той факт, що центрист Макрон набрав більше голосів, ніж очікувалося, а також кількість місць, отриманих лівими, означає, що прийняття маніфесту ННФ в повному обсязі стане справжнім викликом, - сказав Вестон. "І хоча невизначеність знову висока, це має стримати наслідки".