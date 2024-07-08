Курс евро снизился после выборов во Франции, где намечается политический тупик

Курс евро упал, поскольку предварительные результаты выборов во Франции свидетельствуют о недееспособном парламенте на фоне неожиданно сильных результатов левого альянса, что породило новую неопределенность относительно финансовых перспектив страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным министерства внутренних дел Франции, левые получили 182 места, центристский альянс Макрона - 168, а "Национальное объединение" Ле Пен и его союзники - 143.

Новый народный фронт стал доминирующей силой в Национальной ассамблее, однако, поскольку ни одна из групп не получила большинства, ННФ может сформировать правительство меньшинства или создать широкую, но неповоротливую коалицию.

Результат выборов нанес болезненный удар по президенту Эммануэлю Макрону и оставил вторую по величине экономику еврозоны в подвешенном состоянии, возвещая о периоде политической нестабильности

Макрон в итоге получил крайне раздробленный парламент, что, скорее всего, ослабит роль Франции в Европейском Союзе и за его пределами, а также затруднит продвижение внутренней повестки дня.

Премьер-министр Габриэль Атталь заявил, что подаст в отставку, но неясно, примет ли президент ее немедленно, учитывая сложную задачу по формированию правительства. Атталь заявил, что он готов остаться в качестве временного исполняющего обязанности.

Политический тупик

Партии из ННФ, в которую входят Французская коммунистическая партия, крайне левая партия "Непокоренная Франция", "Зеленые" и Социалистическая партия, встретились ночью для первых переговоров о дальнейших действиях.

Жан-Люк Меланшон ("Непокоренная Франция") заявил, что новый премьер-министр должен быть из ННФ. Однако у блока нет лидера, а его партии сильно разошлись во мнениях относительно того, кого они могли бы выбрать в качестве подходящего премьера.

Некоторые видные центристские деятели, включая Эдуарда Филиппа, бывшего премьер-министра при Макроне, заявили, что готовы работать над пактом, чтобы обеспечить стабильное правительство.

Для кандидата в президенты Ле Пен результат оказался совсем не таким, как ожидалось на протяжении нескольких недель, в течение которых опросы общественного мнения неизменно предсказывали ее уверенную победу.

Левые и центристские альянсы объединились после первого тура голосования на прошлой неделе, выдвинув десятки кандидатов из трехсторонних гонок, чтобы сформировать единый электорат.

В своей первой реакции лидер "Национального объединения" Джордан Барделла, протеже Ле Пен, назвал сотрудничество между антиправыми силами "позорным альянсом", который, по его словам, парализует Францию.

Однако Ле Пен, которая, скорее всего, станет кандидатом от партии на президентских выборах 2027 года, заявила, что воскресные выборы, на которых ее партия добилась значительных успехов по сравнению с предыдущими выборами, посеяли семена будущего. "Наша победа была просто отсрочена", - сказала она.

Реакция евро

Евро снизился на 0,06% до 1,0827 доллара, а ранее упал на 0,4%, поскольку инвесторы взвешивали последствия подвешенного французского парламента.

"Рынкам не понравится, если у крайне левого правительства будет право голоса", - считает Крис Уэстон, руководитель исследований в Pepperstone.

В то же время, "тот факт, что центрист Макрон набрал больше голосов, чем ожидалось, а также количество мест, полученных левыми, означает, что принятие манифеста ННФ в полном объеме станет настоящим вызовом", - сказал Уэстон. "И хотя неопределенность снова высока, это должно сдержать последствия".