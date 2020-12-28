Курс евро вырос до максимума за три года

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 декабря 2020 года установил курс евро на уровне 34,64 гривен за евро. Это на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 29 декабря установлен на таком уровне: 34,6458 гривен за евро (+0,0857 грн). При этом курс евро на 28 декабря составляет 34,5601 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс вырос до максимума почти за три года. Выше курс был только 5 февраля 2018 года - 34,83 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 34,62 гривен за евро. Курс в покупке составляет 34,60 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,36 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 29 декабря установлен на таком уровне: 28,3668 гривен за 1 доллар (+0,0121 грн). При этом курс доллара на 28 декабря составляет: 28,3547 гривен за 1 доллар.