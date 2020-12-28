Курс доллара на межбанке снизился еще на 10 копеек

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар торгуется около уровня 28,30 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 28 декабря 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 9 копеек до 28,31 гривен за доллар, курс в покупке до 28,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 34,62 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2900 - 28,3150 грн/доллар, евро 34,6014 - 34,6264 грн/евро, российский рубль 0,3836 - 0,3842 грн/рубль.

Отметим, 24 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3750 - 28,4000 грн/доллар, евро 34,5862 - 34,6139 грн/евро, российский рубль 0,3826 - 0,3831 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,36 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 29 декабря установлен на таком уровне: 28,3668 гривен за 1 доллар (+0,0121 грн). При этом курс доллара на 28 декабря составляет: 28,3547 гривен за 1 доллар.