Курс євро виріс до максимуму за три роки

Національний банк України (НБУ) на 29 грудня 2020 року встановив курс євро на рівні 34,64 гривень за євро. Це на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 29 грудня встановлений на такому рівні: 34,6458 гривень за євро (+0,0857 грн). При цьому курс євро на 28 грудня становить 34,5601 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс виріс до максимуму майже за три роки. Вище курс був тільки 5 лютого 2018 року - 34,83 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 34,62 гривень за євро. Курс купівлі становить 34,60 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 29 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,36 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 29 грудня встановлений на такому рівні: 28,3668 гривень за 1 долар (+0,0121 грн). При цьому курс долара на 28 грудня становить: 28,3547 гривень за 1 долар.