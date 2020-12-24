Курс евро снизился после достижения трехлетнего максимума

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта дешевеет после максимума с февраля 2018 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 декабря 2020 года установил курс евро на уровне 34,56 гривен за евро. Это на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 28 декабря установлен на таком уровне: 34,5601 гривен за евро (-0,0555 грн). При этом курс евро на 24 декабря составляет 34,6156 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 34,61 гривен за евро. Курс в покупке составляет 34,58 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,35 гривен за доллар. Курс на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 28 декабря установлен на таком уровне: 28,3547 гривен за 1 доллар (-0,1004 грн). При этом курс доллара на 24 декабря составляет: 28,4551 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста в течение пяти рабочих дней.