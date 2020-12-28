НБУ немного повысил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал после резкого снижения

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,36 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 29 декабря установлен на таком уровне: 28,3668 гривен за 1 доллар (+0,0121 грн). При этом курс доллара на 28 декабря составляет: 28,3547 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения на 10 копеек.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 28 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 9 копеек до 28,31 гривен за доллар, курс в покупке до 28,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 34,62 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, до конца года курс может остаться около уровня 28,20 гривен за доллар.