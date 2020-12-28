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НБУ немного повысил официальный курс доллара

Киев, Понедельник 28 декабря 2020 16:25
НБУ немного повысил официальный курс доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар подорожал после резкого снижения

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,36 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 29 декабря установлен на таком уровне: 28,3668 гривен за 1 доллар (+0,0121 грн). При этом курс доллара на 28 декабря составляет: 28,3547 гривен за 1 доллар.

НБУ немного повысил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения на 10 копеек.

НБУ немного повысил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 28 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 9 копеек до 28,31 гривен за доллар, курс в покупке до 28,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 34,62 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, до конца года курс может остаться около уровня 28,20 гривен за доллар.

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