Курс евро упал до нового минимума за 4 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 декабря 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 10 копеек до 26,14 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 12 декабря установлен на таком уровне: 2614,0927 гривен за 100 евро (-9,9603 грн).

При этом курс евро на 11 декабря составляет 2624,053 гривен за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро снизился до минимума в этом году. Предыдущий минимум был зафиксирован 10 декабря 2019 года - 2623,5026 гривен за 100 евро. А дешевле евро был 15 января 2016 года - 2608,9577 гривен за 100 евро.

bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 11 декабря 2019 года, на наличном рынке курс в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 7 копеек до 26,28 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 25,89 (26,00 - 10 декабря), продажи - 26,28 (26,35 - 10 декабря) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 5 копеек до 26,14 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,11 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,60 гривен за доллар, что на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 декабря установлен на таком уровне: 2360,3546 гривен за 100 долларов (-8,5657 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 10 декабря - 2368,8511 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.