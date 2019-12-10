НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 1 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 декабря 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 1 копейку до 26,24 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 11 декабря установлен на таком уровне: 2624,053 гривен за 100 евро (+0,5504 грн).

При этом курс евро на 10 декабря составляет 2623,5026 гривен за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 10 декабря 2019 года, на наличном рынке курс в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 3 копейки до 26,35 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,00 (26,01 - 9 декабря), продажи - 26,35 (26,38 - 9 декабря) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 7 копеек до 26,19 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,15 грн за евро.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 11 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,68 гривен за доллар, практически не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 декабря установлен на таком уровне: 2368,9203 гривен за 100 долларов (+0,0692 гривен).